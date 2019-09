Mette Frederiksen holder en tale ved tirsdagens åbning af Folketinget. Her skal hun ifølge grundloven redegøre for "rigets almindelige stilling". (Arkivfoto).

Regering i medvind kan snart opleve uvejr

Finansloven venter for regeringen, der vil få sit at se til for at behage støttepartierne. Tirsdag indleder Mette Frederiksen folketingsåret med en åbningstale.

Men når Mette Frederiksen går på talerstolen tirsdag til Folketingets åbning, vil det samtidig markere, at regeringen nu skal levere løsninger. Regeringen har, siden den overtog magten, været i læ for vinden under Venstres turbulens.

For fire måneder siden overtog Socialdemokratiet regeringsmagten, og siden har statsminister Mette Frederiksen og regeringen været skånet for de helt store politiske slagsmål og kontroverser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her