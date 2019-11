Artiklen: Regering hidkalder vise hoveder for at lukke betændt mastesag

Regering hidkalder vise hoveder for at lukke betændt mastesag

Hver en sten skal vendes i sagen om den 170 kilometer lange højspændingsledning gennem Syd- og Vestjylland, der har mødt stor modstand fra lokale politikere og borgere.

Derfor er Energinet og det canadiske konsulenthus WSP samt eksperter i kabellægning indkaldt til en høring torsdag for at finde frem til, om det er teknisk muligt at lægge kablerne i jorden, samt hvor dyrt det bliver.

Det statslige Energinet konkluderede sidste år, at maksimalt 15 procent af de planlagte 400 kV-ledninger fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse kan lægges i jorden.

En højere andel vil blive for dyr og øge sandsynligheden for forsyningssvigt, men det er dog muligt, hvilket særligt Jyllands-Posten har beskrevet.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) udtalte på et samråd i september, at det ikke er teknologisk muligt at grave forbindelsen ned, og at han virkelig har "tryktestet det her i mit system".

Professorer har dog rejst tvivl om sagen, og derfor skal høringen nu finde et endeligt svar på, hvad der kan lade sig gøre.

Energinet-direktør Henrik Riis har sagt, at der ikke findes erfaringer med at grave så lange strækninger ned. Han kalder det uansvarligt og vurderer, at det måske er muligt at kabellægge mere i fremtiden.

- Vi har bare brug for forbindelserne nu og ikke om 10-15 år, og derfor er konklusionen entydig, sagde Henrik Riis i en pressemeddelelse for nylig.

Den nuværende løsning med elmaster vurderes at koste 3,3 milliarder kroner, mens en kabellægning kan koste op mod 10,4 milliarder kroner.

I alt 700 boliger vil ifølge Energinet, der har ansvaret for rygraden i elnettet, blive berørt af højspændingsledningen. Nogle af dem står til at blive eksproprieret.

Milliardprojektet udløste sidste år store protester i Syd- og Vestjylland, og daværende klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) bad om at få Energinets konklusion trykprøvet.

Det gjorde det canadiske konsulenthus WSP og åbnede op for, at en større andel kunne lægges i jorden, hvis der blev afsat nok tid og penge.

Flere partier har krævet en ny politisk behandling af højspændingslinjen.