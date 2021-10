Regering henter penge i fond til nye boliger

Blandt forklaringerne er, at mange små boliger er lagt sammen til større, og at boligselskaber har sat huslejen op for at sikre penge til renovering af ejendomme.

Med en ny plan vil regeringen vende udviklingen, så også politibetjenten, sygeplejersken, kassemedarbejderen i supermarkedet og studerende får råd til at bo i de store byer.

I løbet af de næste 10 til 15 år skal der således opføres 22.000 nye almene boliger.

- Som det er lige nu, har mange ikke råd til en bolig i den by, hvor de gerne vil bo, og det er ganske simpelt forkert, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Tirsdag præsenterede han og kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udspillet "Tættere på II - Byer med plads til alle".

Store dele af planen skal finansieres med 10 milliarder kroner fra Nybyggerifonden, som beboere i almene boligafdelinger har indbetalt penge til siden 1999.

Konkret peger regeringen på 14 områder i København, herunder Charlottenlund, Nordhavn og Christiania, hvor det skal undersøges, om der kan opføres almene boliger.

Dertil 4000 studieboliger i hovedstaden, så både unge københavnere og studerende fra andre dele af landet får nemmere ved at skaffe tag over hovedet.

- Mange kommer fra provinsen til København for at studere. Dem skylder vi en bolig, der er til at betale, siger Kaare Dybvad Bek.

For alle landets kommuner gælder, at de fremover skal have mulighed for at stille krav i lokalplanen om, at op til 33 procent af boligmassen i nye boligområder skal være almene boliger.

Tallet er i dag 25 procent.

Finansieringen til den del af planen sker ved, at der skal etableres en ny låneordning til statslige grundkøb på 1,9 milliarder kroner i perioden 2022 til 2031. Kommunerne skal desuden bidrage med 700 millioner kroner.

Med i planen er også 1700 boliger på 55 kvadratmeter til 3500 kroner om måneden til mennesker, der er hjemløse eller på vej til at blive det.

Den skal især komme København og Aarhus til gavn.

I Boligøkonomisk Videncenter kalder direktør Curt Liliegreen udspillet meget ambitiøst. Han siger til DR, at det grænser til at kunne kaldes historisk.

- Der er virkelig tale om en betydelig volumen i de midler, som man tilfører fra Nybyggerifonden.

- Det er et udspil, der griber mange af de problemstillinger, der knytter sig til at bygge almene boliger i de store byer.

Ifølge kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen handler det om mere end lave huslejer. Arkitekturen skal også spille en større rolle.

- Når murstenene skal lægges, skal arkitekturen prioriteres og tænkes ind. Det handler ikke bare om en husleje, der er til at betale. Men også om rammer, der skaber vores liv og gør os trygge, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

I sin tale ved Folketingets åbning sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at de nye boliger skal være 80-90 kvadratmeter store, og at de ikke må koste mere end i omegnen af 8000 kroner om måneden at leje.