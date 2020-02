- Vi vil gerne række hånden frem til et godt samarbejde, sagde finansminister Nicolai Wammen fredag efter at have givet indrømmelser til Venstre i forhandlingerne om en udligningsreform.

Regering giver sig på Venstres hovedkrav

På en uge er regeringen gået fra at afvise Venstres hovedkrav om udlændinge til at omfavne det, efter at en angrebsmail fra S fejlagtigt blev sendt til pressen.

Undervejs har tre ministre måttet beklage håndteringen. Og fredag endte regeringen med at gå med på et af Venstres hovedkrav om færre penge til kommuner med mange udlændinge.

