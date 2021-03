Regering er i tvivl om eget forslag om overvågning er lovligt

Regeringen vil gøre noget ved dilemmaet, men den ønsker samtidig at fortsætte masseovervågningen af, hvem telekunder ringer og sms'er til for at bekæmpe kriminalitet.

I en lovskitse fremgår det, at regeringen er villig til at risikere en dom ved EU-Domstolen, som gentagene gange har kaldt flere medlemslandes registrering ulovlig.

Justitsministeriet vurderer selv, at der er en "væsentlig procesrisiko" ved en meget central del af regeringens forslag.

- Det er et politisk spil også, for så kan den danske regering satse på at prøve det af, selv om det ikke sikkert, at den kan holde ved EU-Domstolen.

- Men det varer fem år, før den kommer til det, siger professor i medieret Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet.

Dermed risikerer regeringen en sag ved EU-Domstolen, som på ny kan trække det i langdrag i årevis.

Regeringen tolker en EU-dom fra 2020 således, at man godt må lagre oplysningerne et år, hvis der er en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed.

Det skal blandt andet være op til Center For Terroranalyse, der i øjeblikket vurderer, at terrortruslen mod Danmark er "alvorlig".

Det har centeret vurderet hvert år siden 2014. Men det har ikke altid været tilfældet, og regeringen mener derfor, at vurderingen er tilstrækkelig konkret og dynamisk til at være lovlig.

Det mener professoren er "knap så oplagt", fordi det er en generel vurdering, som ikke nødvendigvis bør indgå i lovgivning uden videre.

Justitsministeriet nævner også muligheden for yderligere vurdering.

Den registrerede data må ifølge ministeriets vurdering også bruges i sager om "grov kriminalitet", selv om den er indsamlet i sager om national sikkerhed.

Der er dog en "væsentlig procesrisiko" ifølge ministeriet.

- Der kan selvfølgelig være problemer med at udvide det til data, der er logget til brug for statskriminalitet, til også at gælde anden kriminalitet, siger Sten Schaumburg-Müller

Ifølge IT-politisk Forening er det en direkte omgåelse af en anden EU-dom fra 2016.

Ifølge foreningen indeholder dele af forslaget en markant udvidelse i forhold til i dag. I det nye forslag forpligtes teleselskaberne til at gemme oplysninger fra ikke-aktive mobiltelefoner.

Dermed er der tale om registrering døgnet rundt af, hvilken mobilmaster borgernes telefoner er tilknyttet.

Myndighederne kan få teleoplysningerne udleveret ved en dommerkendelse. Det gælder dog ikke selve indholdet af kommunikationen.