Reform dumper på mål om faglighed og trivsel

En længere og mere varieret skoledag var et af de elementer, der skulle give eleverne et skub i den rigtige retning. Og der blev sat konkrete mål for den positive udvikling for trivsel og faglighed.

Det var egentlig hensigten, at eleverne i folkeskolen skulle blive både dygtigere og få det bedre med at gå i skole, efter den store reform af folkeskolen trådte i kraft i august 2014.

Men status ved skoleåret 2019/2020 er, at målene ikke er indfriet, viser en ny evalueringsrapport.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) erkender, at der er store udfordringer i folkeskolen.

- Der er for mange elever, der fortsat ikke får det med sig i bagagen i forhold til at kunne læse og regne, som de skal bruge for at kunne klare sig, siger hun.

Ministeren samler derfor alle skoleområdets parter i et nyt forum, der skal finde løsninger på problemerne.

Det er organisationer for lærere, pædagoger, skoleledere, elever og forældre samt kommuner.

De skal sætte sig sammen og se fordomsfrit på, hvordan det gribes an, lyder det.

- Fordi målsætningerne var gode nok. Men de redskaber, der er taget op af redskabskassen, har jo simpelthen ikke virket, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun afviser samtidig, at de store problemer kalder på en ny reform af folkeskolen.

- Alle parterne skal gennemgå alle emner, hvor der er problemer i folkeskolen, et for et og løse dem i samarbejdsånd i stedet for med store reformer, hvor alt bliver kastet op i luften, og med store politiske slagsmål.

Reformen, som blev vedtaget af et bredt politisk flertal, er gennem årene blevet mødt med massiv kritik og krav om, at den bliver lavet om. Både fra politikere og organisationer.

Hos Venstre mener undervisningsordfører Ellen Trane Nørby fortsat, at der er brug for store ændringer.

- Det understreger den her rapport jo med al tydelighed, siger hun.

- Vi mener jo heller ikke, at man skal bruge flere år på at lave en ny reform. Men man er simpelthen nødt til at få lavet de justeringer, der har været behov for længe, siger hun.

Ifølge Venstre skal der først og fremmest mere selvbestemmelse tilbage til skolerne - for eksempel om hvordan ressourcerne skal bruges.

Hos støttepartiet SF mener undervisningsordfører Jacob Mark, at der er brug for kortere skoledage, flere timer med to lærere og bedre forberedelsestid til lærerne.

Som udgangspunkt mener han, at det er positivt, at parterne på skoleområdet bliver inddraget i det nye forum.

- Men det må ikke blive en syltekrukke. Folkeskolen har brug for mere frihed og kortere skoledage, og den har allerede ventet for længe, siger Jacob Mark i en skriftlig kommentar.

Hos Danmarks Lærerforening ser formand Gordon Ørskov Madsen frem til at finde konkrete veje til de tiltrængte forbedringer.

- Jeg er tilhænger af et fælles træk, hvor vi ét efter ét tager fat om de problemer og udfordringer, der er i skolen, siger han.

Konkret ser han gerne, at skolerne får lov at fjerne den understøttende undervisning og i stedet prioritere flere timer med to lærere i klasserne.