Reduktionskrav på uddannelser skrottes

Men sådan bliver det ikke. I den endelige aftaletekst er kravet ændret til en målsætning efter pres fra de røde partier. Og nu skal universiteterne selv komme med et bud på, hvordan de udflytter fem til ti procent af optaget.

Alligevel mener uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at aftalen indfrir mange af de mål, regeringen havde sat sig for. Ifølge hende er det et "afgørende nyt skridt" i dansk uddannelsespolitik.

- Aftalen skaber både varige bedre økonomiske rammer for at drive uddannelser uden for vores største byer og sikrer i en tid med faldende ungdomsårgange, at det er bæredygtigt at drive uddannelser uden for vores største byer.

- Jeg er glad og optimistisk med en aftale, der peger mange år ind i fremtiden, sagde hun ved præsentationen af aftalen fredag.

Det er et erklæret mål for S-regeringen at skabe bedre uddannelsesmuligheder i de mindre byer. Men et decideret krav kan regeringen altså ikke få igennem.

Bjarke Hartkopf, chefkonsulent for videregående uddannelser hos Danmarks Evalueringsinstitut (Eva), kalder aftalen interessant.

Men det er et åbent spørgsmål, hvilken effekt den vil have på de unges søgemønstre.

- Det er oplagt, at nogle vil søge ud, men præcis i hvilket omfang ved vi ikke.

- Attraktive uddannelser er med til at gøre storbyerne attraktive. Men mange andre ting spiller også ind. Der kan være flere mekanismer på spil, siger han.

Et særligt opmærksomhedspunkt bliver ifølge Bjarke Hartkopf at sørge for, at kvaliteten er høj nok på uddannelserne uden for de fire største byer.

- Tidligere erfaringer viser, at der er grund til bekymring for uddannelseskvaliteten. Man ved, at det kan være udfordrende at have en høj uddannelseskvalitet på de små udbud.

- Det er noget, man forsøger at tage hånd om ved at skabe øgede bevillinger, men det er stadigvæk en bekymring, siger Bjarke Hartkopf.

Danske Universiteter frygter, at den nye politiske aftale om uddannelsesmuligheder kommer til at betyde, at der bliver uddannet færre.

- Når unge mennesker vælger uddannelse, vælger de selvfølgelig ud fra, hvad de interesserer sig for, men også efter hvor de gerne vil studere, siger Anders Bjarklev, der er formand for Danske Universiteter og rektor på Danmarks Tekniske Universitet.

- Når vi på universitetet laver uddannelser, skal vi sikre os, at der er forskningsstruktur. Der er en række uddannelser, hvor det bliver vældig svært at flytte ud, uden at det får store konsekvenser, siger han.

Ud over målsætningen om at reducere eller udflytte uddannelsespladser indebærer aftalen blandt andet en ambition om, at 60 procent af uddannelsespladserne på velfærdsuddannelserne i fremtiden skal ligge uden for Danmarks fire største byer.