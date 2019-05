Redaktør: Udlændingedebatten er tilbage - men ikke som vi kender den

Ifølge redaktøren var det engang Dansk Folkeparti (DF), som stod for at føre en stram udlændingepolitik, men sådan er det ikke længere:

- Det er gået fra, at Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl var dem, der definerede stram udlændingepolitik. Det de sagde var det strammeste synspunkt.

- Nu er der pludselig én - måske to - til højre for Thulesen Dahl, siger han.

De nye partier er Stram Kurs og Nye Borgerlige. Begge partier stiller op til Folketinget for første gang med ønsket om en strammere udlændingepolitik.

Thomas Funding fremhæver, at man kunne mærke de nye partiers tilstedeværelse i debatten, idet DF kun fik ordet én eller to gange, da udlændingepolitik blev diskuteret. Et emne, som ellers har været Dansk Folkepartis berettigelse.

Men også de andre partiers ageren viste, at der er sket en forandring.

- Det, der blev diskuteret omkring udlændingepolitik, handlede om, at de etablerede partier tog afstand fra de nye partier ude på højrefløjen.

- Lars Løkke Rasmussen og Socialdemokratiet blev tvunget sammen i eller anden afstandtagen fra Nye Borgerlige og Stram Kurs, siger redaktøren.

Indtil for to måneder siden troede Thomas Funding ellers, at det ville være formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, som ville ændre debatten alene.

Men aftenens debat har vist, at Stram Kurs' formand, racismedømte Rasmus Paludan, kan levere sine pointer meget skarp. Og det skaber en forventning om, at han vil spille en rolle i debatten gennem valgkampen, siger Funding.

- Han (Rasmus Paludan, red.) taler ind i en minoritet i det her land, der synes, at der er et problem med udlændinge.

- Det er helt tydeligt, at der er en dynamik, som gør, at man ikke kan komme udenom ham, siger han.

Valget er planlagt til at blive afholdt på grundlovsdag 5. juni.