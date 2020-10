Redaktør: Sofie Carstens troværdighed er under voldsomt angreb

Succeskriterium for den nye R-leder er at undgå, at folketingsgruppe splittes op, mener redaktør.

Den nye leder af De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, kan godt blive på posten som leder af partiet trods uro i partiet. Men hun står i en svær position.

Det vurderer Arne Hardis, som er politisk redaktør på Weekendavisen.

I denne uges udgave af Weekendavisen skriver han om konflikten i partiet, som han kalder "den radikale borgerkrig".

Til Ritzau uddyber Hardis, at en mulighed for at opnå fred nok skal findes gennem en form for magtdeling internt i partiet.

- De, jeg kalder oprørerne (Ida Auken, Jens Rohde og Martin Lidegaard, red.), skal sikres mere indflydelse, for det er også et af elementerne i striden. Men om der er lyst til et kompromis, det ved jeg ikke.

- Men Sofie Carsten Nielsen er voldsomt angrebet på sin troværdighed, fordi det er en meget kompleks forklaringsmodel, hun har til at sige: Hvad har jeg vidst hvornår, hvad har jeg tiet om hvornår, og hvornår var det muligt at sige tingene offentligt?

Sofie Carsten Nielsen har indkaldt De Radikales folketingsmedlemmer til krisemøde søndag.

Mødet bliver holdt i kølvandet på diskussioner om, hvem der vidste hvad i sager om den tidligere leder Morten Østergaard, som har erkendt, at flere kvinder i partiet har oplevet krænkende adfærd fra hans side.

Ifølge Arne Hardis tyder det planlagte krisemøde på, at Sofie Carsten Nielsen har indset, at hun skal indgå en form for kompromis.

- Hun har jo udskiftet en meget afvisende attitude med en invitation til at sige, at vi må snakke om det. Og det er jo første forudsætning.

- Der er en fornemmelse af, at hun har vidst mange ting uden at sige det. Og hun har i hvert fald behov for at forklare sig en gang til og måske gøre sig nogle refleksioner om, hvorvidt der var ting, man kunne have grebet ind over for før, når nu man ser det samlede billede, man har i dag, siger han.

Ida Auken, der har orlov fra Folketinget, skrev onsdag et langt opslag på Facebook, hvori hun beretter om en konkret episode fra Folkemødet i 2017, hvor Morten Østergaard skulle have befamlet en ung kvinde.

Sofie Carsten Nielsen dækkede over den sag og over upassende opførsel fra Østergaard, skrev Auken. I stedet burde Carsten Nielsen og den øvrige ledelse have grebet ind, lød det.

Sofie Carsten Nielsen oplyste torsdag, at hun har talt med Ida Auken om Morten Østergaards adfærd, men at hun ikke har kendt til den konkrete episode.

Både folketingsmedlemmerne Martin Lidegaard (R) og Jens Rohde (R) har på Facebook erklæret støtte til Ida Auken.