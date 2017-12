Redaktør: LA har spændt buen ekstremt hårdt

Liberal Alliance har gjort det svært for sig selv ved at kræve skattelettelser for at stemme for finansloven.

- De ved godt, at folk ikke tror på deres trusler, så det er ekstremt vigtigt for dem, at de skattelettelser kommer. De er nødt til at få noget i hus, siger Arne Hardis.

Ifølge ham er partiet lykkedes med at gøre netop skattelettelser til det ultimative succeskriterium.

- Derfor er det også taktisk set dumt af dem at gå ud at sige, at man ikke stemmer for finansloven, medmindre man får noget andet.

- Så gør de sig sårbare over for pres, og det er det, Thulesen Dahl udsætter dem for nu, siger Arne Hardis.

Han henviser til DF-formandens ugebrev, der udkom mandag.

Heri gør Thulesen Dahl det klart, at Dansk Folkeparti ikke har garanteret regeringen et flertal for en skattereform, der giver "historisk store skattelettelser".

Heller ikke, at der er en skatteaftale klar, når finansloven skal vedtages i Folketinget.

- Det siger sig selv, at man ikke kan vide, hvornår forhandlinger er så langt fremskredne, at man kan indgå aftaler, skriver Thulesen Dahl i sit ugebrev mandag.

Kort før finansloven blev præsenteret fredag aften, gjorde LA's finansordfører, Joachim B. Olsen, det klart på Facebook, at partiet kun vil stemme for finansloven, hvis en skattereform falder på plads inden afstemningen.

Samtidig skrev Liberal Alliances politiske leder, Anders Samuelsen, på Twitter, at "de største skattelettelser i mands minde" var på vej.

En melding der altså kom, selv om regeringen og DF endnu ikke er blevet enige om en ny skatteaftale.