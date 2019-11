Redaktør: Ellemann forsøger at fylde farligt tomrum

Thomas Funding, politisk redaktør for Avisen Danmark, vurderer, at det sker som reaktion på, at flere af partiets spidser har ytret sig vidt forskelligt i medierne.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, redegør i et større interview med Weekendavisen for sin holding til udlændingepolitik.

Specielt udlændingepolitikken har fyldt meget for Venstre, hvor næstformand Inger Støjbergs meget hårde linje ikke falder i mere klassisk liberales smag.

- Der har været et tomrum i Venstre, siden Ellemann-Jensen kom til, når det kommer til udlændingepolitikken. Og når der er et tomrum, så bliver det fyldt ud.

- Nu forsøger han så at lægge en balanceret linje, siger Thomas Funding.

Thomas Funding ser udmeldingerne fra formanden som en konsekvens af, at Inger Støjberg tidligere på måneden erklærede sig forstående over for en måling, der viste, at 28 procent at danskerne vil have alle muslimske indvandrere ud af landet.

Senere har fem folketingsmedlemmer fra Venstre, blandt andre Jan E. Jørgensen og Bertel Haarder i en kronik skrevet, at samfundet ikke skal finde sig i, at "mennesker bliver udsat for en nedrig og udskammende retorik, alene fordi de er muslimer".

I interviewet med Weekendavisen siger Jakob Ellemann-Jensen, at udlændingepolitikken er svær og fyldt med dilemmaer for et liberalt parti som Venstre.

Han siger, at der skal tales "ordentligt". Han siger også, at man ikke kan argumentere med ideologi alene, men erkende, at man er i virkeligheden.

- Jeg ser interviewet lidt som en irettesættelse af begge fløje i Venstre, siger Thomas Funding, der regner med, at emnet også vil indgå i Ellemann-Jensens tale til Venstres landsmøde i weekenden.

Her skal han for alvor vise sin linje, så andre end ham ikke kæmper åbent om den i medierne.

- Får han ikke sat skabet på plads, går folk i selvsving af frygt for, at den anden fløj får lov til at lægge linjen.

- Alt dette falder i et eller andet omfang tilbage på Ellemann-Jensen selv. For det har været uklarhed over, hvad linjen er. Det gælder hele den politiske palette, det er bare særligt sprængfarligt på udlændingeområdet, siger Thomas Funding.