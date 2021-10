Redaktør: Brev fra V og K er taktisk spil i landbrugstvist

Brevet fra Søren Pape Poulsen (K) og Jakob Ellemann-Jensen (V) er på en og samme tid en håndsrækning og et forsøg på at få S-regeringen til vælge en aftale med de to borgerlige partier fremfor alene at basere den på de røde støttepartier.

Formændene for Venstre og Konservative har med et brev formået at lægge ekstra pres på regeringen i de sidste skæbnetimer i forhandlingerne om en landbrugsaftale.

Det vurderer Casper Dall, der er politisk redaktør hos Avisen Danmark.

- Det kan virke mærkeligt, at man sender et brev om lørdagen, når man er indkaldt til møde om søndagen. Men det viser, at vi er inde i de afgørende forhandlinger i de her klimaforhandlinger om landbruget.

- Det springende punkt i brevet fra Søren Pape og Jakob Ellemann er, at de nu siger, at de er klar til at acceptere bindende restriktioner for landbruget. Det har været en af de to knaster i forhandlingerne, siger Casper Dall.

De blå partiformænd siger, at de er klar til at godkende et bindende mål på 60 procents klimareduktion i landbruget. Partierne har altså reelt rykket sig mod et kompromis, mener den politiske redaktør, som dog stadig ser en stor forhindring forude. Økonomien.

- Venstre, Konservative og resten af de borgerlige partier har været ude at efterspørge 750 millioner kroner mere om året frem til 2030, siger Dall.

Han pointerer, at regeringen har spillet ud med omkring 80 millioner årligt de kommende år til en grøn omstilling af landbruget.

- Der skulle inden for de seneste dage være kommet flere på bordet. Om det er nok til, at de borgerlige partier kan se sig selv i det, er tvivlsomt, siger Casper Dall.

Søndag er partilederne indkaldt til møder med finansminister Nicolai Wammen (S) om emnet, og Casper Dall vurderer, at forhandlingerne lakker mod enden.

Brevet fra formændene skal ifølge den politiske redaktør vise, hvem der har skylden, hvis der ikke kan nås en bred aftale.

- Brevet har den taktiske funktion, at de to store borgerlige partier har strakt hånden ud, og at det derfor vil se ud, som om Nicolai Wammen har smidt de to partier ud, hvis det ender der, siger Casper Dall.