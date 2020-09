Redaktør: Bisserup er problemet og kulturen i Forsvaret

Timingen for Bisserups afgang overrasker Peter Ernstved Rasmussen, der er journalist og redaktør på forsvarsmediet Olfi.

- Han har haft adskillige anledninger til at trække sig tilbage i forbindelse med en lang række møgsager - ikke mindst i forbindelse med den tidligere hærchef H.-C. Mathiesens fængselsdom, siger han.

Den tidligere hærchef blev i august idømt tre måneders fængsel for at misbruge sin stilling til at fremme sin kærestes karriere.

Han blev dog frifundet for at have løjet for Bjørn Bisserup.

Peter Ernstved Rasmussen hæfter sig ved, at Bisserup havde undersøgt sagen og ikke kunne se, at der var et problem.

Trods det noget anderledes udfald i Vestre Landsret valgte han dog at blive i toppen af Forsvaret.

- Nu vælger han så pludselig at træde tilbage, og det kommer som en overraskelse.

- For mig at se kan det virke som om, at der er nogen, der har prikket ham på skulderen og sagt: Hvis vi skal have tilliden tilbage til Forsvaret, så er det nok ikke med dig ved roret, lyder det fra redaktøren.

Han mener, at Bisserup er "problemet og kulturen" i Forsvaret, der har været ramt af flere negative sager den seneste tid.

- Det er ham, der har haft vagten, mens der er udviklet en kultur, hvor man kunne forfremme koner og kærester, siger han og peger på, at han var orienteret om sagen, som to domstole har takseret til fængselsdomme.

- Hvem kan have tillid til sådan en chef? Ikke mange, lyder det fra Peter Ernstved Rasmussen.

Allerede omkring efterårsferien i uge 42 forventes en ny forsvarschef at blive præsenteret. Den formelle tiltrædelse er 1. december 2020.