Red Barnet får millionbeløb til at hjælpe børn i Beirut

Udenrigsministeriet har tildelt Red Barnet 1,2 millioner kroner til at hjælpe børn i Libanon, efter at en eksplosion tirsdag eftermiddag tog livet af mere end 100 mennesker og gjorde op til 300.000 mennesker hjemløse.

Generalsekretær for Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen fortæller, at pengene i første omgang skal gå til mad, husly og genforening af børn og forældre.

- Vores landedirektør vurderer, at det er omkring 100.000 børn, som er hjemløse lige nu, siger hun.

Johanne Schmidt-Nielsen fortæller, at eksplosionen også har skilt mange familier ad.

- Den her eksplosion har også betydet, at mange børn og forældre er blevet adskilt. Vi er nu i gang med at bidrage til, at familier kan genforenes.

- Og så selvfølgelig det psykosociale - altså at få taget hånd om de børn, som selvfølgelig har oplevet noget meget voldsomt, siger hun.

Eksplosionen skete på et lager fyldt med 2750 ton sprængfarlig ammoniumnitrat, der kan bruges både som gødning og til at lave bomber.

Udenrigsministeriet oplyste i en pressemeddelelse onsdag aften, at cirka 12 millioner kroner ville blive uddelt til en række organisationer, der arbejder med nødhjælpen i Libanon.

Red Barnet får 1,2 millioner, mens Røde Kors har fået 10 millioner kroner. Der er også gået en halv million kroner til Oxfam-Ibis og 275.000 kroner til Beredskabsstyrelsen.

- Vi har alle set billeder af den frygtelige eksplosion, som tirsdag ramte hjertet af Beirut. Der er brug for, at vi udviser international solidaritet og hjælper Libanon med at håndtere denne alvorlige krise, sagde minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn (S) i pressemeddelelsen.

Ministeren udelukker desuden ikke, at der kan komme flere midler til området.

- Vi er klar til at se på, om der er behov for mere humanitær hjælp, og derfor følger vi udviklingen nøje i tæt dialog med de libanesiske myndigheder og humanitære organisationer, siger han i pressemeddelelsen.

Danmark har indtil videre ydet cirka 32 millioner kroner i humanitær støtte til Libanon, som er i dyb økonomisk krise. En tredjedel af befolkningen er arbejdsløse, og halvdelen lever under fattigdomsgrænsen.