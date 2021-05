Red Barnet: Nyt udspil beskytter børn bedre mod overgreb

På nogle punkter er lovgivningen ude af trit med virkeligheden, som den er i dag, lyder det.

Det gælder grooming, der er, når en voksen opbygger en relation til børn - eksempelvis online - med det formål begå overgreb og digitale krænkelser.

- Det er godt, at regeringen tager initiativ til at ændre loven, så børn er bedre beskyttet mod seksuelle overgreb og krænkelser. Det er der hårdt brug for.

- Alt for mange børn og unge oplever svigt og vender skylden indad, når samfundet ikke anerkender de overgreb, de har været udsat for, siger generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen i en pressemeddelelse.

Regeringen har mandag fremlagt ni punkter, som skal dæmme op for overgreb og gøre det nemmere at fange gerningsmændene bag.

Der er generelt ros fra Red Barnet, der dog også minder om, at det er vigtigt med fokus på forebyggelse samt hjælp til ofre og behandling af dømte.

Udspillet bliver også modtaget godt af Folketingets partier.

Det indeholder strafskærpelser, forbud mod børne-sexdukker, hemmelige ransagninger og en sænkelse af alderen for, hvornår der er tale om voldtægt af mindreårige.

Regeringen vil hæve aldersgrænsen for voldtægt fra 12 til 15 år, så det per definition vil være voldtægt, hvis en voksen over 22 år har sex med et barn under 15 år.

Red Barnet peger på den omtalte sag fra sydvestsjællandske Dianalund, hvor landsretten frikendte en 32-årig lærer for voldtægt af sin tidligere elev, en 13-årig pige.

- Vi har set sager, hvor voksne frikendes for voldtægt med den begrundelse, at barnet deltog frivilligt, eller at der var tale om et kærestelignende forhold. Også selv om barnet kun har været 12, 13 eller 14 år gammelt.

- Med regeringens lovændring styrkes retssikkerheden for de børn, og det er ekstremt vigtigt, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Regeringen vil desuden nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på digitale krænkelser. Den skal komme med anbefalinger inden udgangen af 2021.

Både SF og De Radikale savner en selvstændig paragraf mod det.