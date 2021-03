Red Barnet: Det vil traumatisere børn at komme hjem uden mor

Derfor mener hun ikke, at det er forsvarligt ud fra et børnefagligt synspunkt at hente børnene til Danmark uden deres mor, som en ny aftale lægger op til.

- Vi har ikke kunnet se nogen juridiske veje i Red Barnet til at hente børnene til Danmark uden deres mødre. Og selv hvis man fandt en juridisk vej, der ikke var i strid med konventionerne, så ville det stride mod vores anbefaling helt klart.

- Simpelthen fordi børnene vil blive traumatiseret yderligere af at blive adskilt fra deres primære omsorgsperson - i dette tilfælde mødrene, siger hun.

Red Barnet opfordrer derfor klart til, at mødrene skal med børnene til Danmark.

- Vi anbefaler helt klart fra Red Barnets side, at børnene hentes til Danmark sammen med deres mødre. Og på dansk jord skal der så være en faglig vurdering af mødrenes forældreevne, ligesom de selvfølgelig skal stå til ansvar for handlingerne i det danske retssystem.

- Men at lave en tvangsadskillelse, hvor man henter børnene og lader mødrene blive i lejrene, det vil som udgangspunkt stride imod barnets tarv, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Regeringen har tirsdag indgået en bred aftale, hvor der oprettes en såkaldt taskforce - arbejdsgruppe - som skal finde løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark. Uden deres forældre.

Senest 15. maj skal arbejdsgruppen komme med løsninger.

Også Anders Ladekarl, der er generalsekretær i dansk Røde Kors, er kritisk over for at hente børnene hjem uden deres mor. Men han ser alligevel aftalen som et godt første skridt.

- Der har været meget modvilje mod det her indtil videre. Nu er der en åbning, der gør, at man seriøst kigger på, om det kan lade sig gøre.

- Jeg kan tvivle på, om det kan lade sig gøre, uden mødrene også bringes med. Det er Røde Kors' opfattelse, at alle danske statsborgere bør tages hjem fra lejrene i Syrien inklusive mødrene, men det her er et vigtigt første skridt, siger han.

Men det bør slet ikke diskuteres, om børnene kan adskilles fra deres mor. Både mødre og børn skal hentes til Danmark. Sådan lyder det fra Natascha Rée Mikkelsen, der er journalist og talsperson for Repatriate the Children Denmark, der kæmper for at få de 19 børn og deres mødre til Danmark.

Hun har mødt 12 ud af de 19 børn og fortæller om meget traumatiserede børn.

- Mit indtryk er, at de store - som taler dansk og kan forklare, hvordan de har det - vil hjem til Danmark. De kan huske Danmark og savner deres familie. De vil være kede af og skræmte over at skulle skilles fra deres mor, som er den person, de har været tæt på i alle de år.

- Og hos nogle af de små børn, der ikke har noget sprog, er det tydeligt, at de er tæt knyttet til deres mor og ikke bør skilles fra hende, siger hun.