Receptplatform er nede: Papir og fax er midlertidigt o.k.

Det er fredag eftermiddag ikke muligt at få oplysninger om borgeres medicinering via Det Fælles Medicinkort.

Tekniske problemer med Det Fælles Medicinkort betyder fredag eftermiddag, at ikke alle recepter kan tilgås på receptserveren. Derfor dispenserer Lægemiddelstyrelsen midlertidigt fra kravet om elektronisk recept.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der foreløbig kan anvendes recepter på papir, fax eller telefon ved ordination af medicin. Det omfatter alle tilfælde, hvor der normalt er krav om elektronisk recept.

Dispensationen gælder, indtil systemet er oppe at køre igen, oplyser Lægemiddelstyrelsen.

Medicinkortet rummer blandt andet et elektronisk receptsystem og bruges til at få adgang til oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer.

Systemet bruges af hospitaler, almene praksisser og apoteker, og formålet er at forhindre fejlmedicinering.

Det er en fejl hos den eksterne it-leverandør, som har ført til problemer med at tilgå medicindata.

Sundhedsdatastyrelsen oplyser fredag kort efter klokken 15, at der arbejdes på at få systemet op at køre igen hurtigst muligt.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at komme op at køre igen. Vi opdaterer hjemmesiden med status, skriver Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen, på det sociale medie Twitter.