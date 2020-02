Realkredittens tro væbner

Hun er en af de markante stemmer, når talen falder på den danske realkredit.

Siden 2017 har Ane Arnth Jensen været viceadministrerende direktør for Finans Danmark. Den 20. februar fylder hun 60 år.

Ane Arnth Jensen er stolt af sit arbejde for at skabe resultater. Eksempelvis i 2007, kort efter hun havde taget plads som direktør i Realkreditrådet. Her var hun en af kræfterne bag en ny lov om SDO-lån.