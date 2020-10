Realitystjernen der besøger Det Hvide Hus

Kim Kardashian West er en kvinde, som skaber overskrifter. Hun kan bryste sig af titler som model, forretningskvinde og øger sin følgerskare for hver dag, der går.

Onsdag den 21. oktober fylder hun 40 år.

Kim Kardashian West er født i Los Angeles af Kristen Jenner og Robert Kardashian. Faren blev et kendt ansigt, da han fungerede som forsvarsadvokat for O.J Simpson i retssagen om mordet på Simpsons hustru.

I 2003 blev Kim Kardashian Wests liv radikalt forandret. Hendes daværende kæreste, sangeren Ray J, optog, at de havde sex.

Optagelserne blev gemt væk i flere år. Men i 2007 slap de ud.

Det var samme år, som programmet " Keeping Up With the Kardashians" rullede over skærmen for første gang.

- Alle plejede at sige til mig, at jeg havde en skør familie, har hun fortalt.

Siden er det kun gået i én retning for Kim Kardashian og programmet: mere opmærksomhed og mere succes.

Mens programmerne lagde fra land som guf for tabloidpressen, har virkeligheden flere facetter i dag. For Kim Kardashian West er med tiden blevet til andet end kulørt forsidestof.

Sammen med sin mand, rapperen Kanye West, står hun bag flere virksomheder i millionklassen.

Kim Kardashian Wests indflydelse har nu nået så store højder, at hun over flere omgange er blevet inviteret til møde med præsident Donald Trump i Det Hvide Hus.

Ved et af møderne fik Kardashian opnået sit mål om at få en kvinde benådet fra en livstidsdom.

Endnu et vidnesbyrd om Kardashians succes.

Sammen med Kanye West har Kim Kardashian West fire børn. Familien er bosat i Los Angeles-bydelen Calabasas.