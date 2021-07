Realiser drømmen om delvis pension

Og hvis du får sved på panden allerede ved tanken om dit pensionstidspunkt, der forsvinder et sted ude i horisonten, så skal du måske overveje at tage sagen i egen hånd.

I takt med at den forventede levetid bliver højere, bliver folkepensionsalderen også løbende sat op.

- Delvis og tidligere pension er et stigende opmærksomhedspunkt, fortæller Dan Løkke, som er pensionschef hos Arvads Finanshus.

Han vurderer, at flere og flere ikke vil vente, til de rammer 70 år. Og når man først har taget den beslutning, er det pludselig mere åbent, hvor snittet så skal lægges.

- Jeg oplever, at den stigende folkepensionsalder har den modsatrettede effekt. For når smerten bliver for stor, så gør man noget ved det, siger han.

Og hvis det er det, du drømmer om, er der forskellige modeller og faktorer at overveje.

1) Ekstra pensionsopsparing

Den ene model er, at man ikke samler alle sine pensioner i sin firmapension, siger Dan Løkke.

- Det er jo modstridende det, man får at vide til en pensionssamtale. De vil meget gerne have, at man giver dem alle pengene.

- Men hvis man holder en andel separat, så er flere arbejdsgivere åbne for seniorordninger, forklarer han.

Det betyder altså, at du kan beholde og fortsat indbetale på din arbejdsmarkedspension, samtidig med at du aktiverer en anden ordning.

Det kræver dog, at du har øje for, hvornår du kan få udbetalt den ekstra ordning. Hvis den udbetales før tid, koster det nemlig en afgift på op til 60 procent.

Det er derfor særligt fordelagtigt for dem, der har ældre pensioner med en udbetalingsret fra 60 år, siger Dan Løkke.

2) Anden investering

Der er lavet gunstige skatteregler for at indbetale til pension. Det gælder særligt, hvis du har en høj løn.

Men ellers kan der også være fordele ved at spare op uden for pensionssystemet.

- Har man en knap så høj indkomst, men lavt forbrug, kan det være smart at spare op i frie midler, siger Dan Løkke.

Hvis du ikke står lige på tærsklen til pension, så skal du ideelt set også have den private opsparing til at arbejde for dig, siger Morten Nordahl, som er uvildig økonomisk rådgiver i Finansielraadgivning.dk.

- Når man investerer disse midler, bør man have en relativt lang tidshorisont, før man forventer at bruge pengene, og gerne minimum fem år. Jo kortere ens tidshorisont er, jo mere sårbar er man over for kriser, siger han.

Ifølge Morten Nordahl bør du starte med at bruge dine frie midler, når du går fra tidligere.

- Det giver ens pensionsmidler mulighed for at blive stående i længere tid og generere et afkast med en lavere beskatning end ens frie midler, siger han.

3) Udnyt friværdien

Når du går ned i tid, kan du også overveje at lægget lånet om, hvis du ejer fast ejendom.

- Så kan man låne op i ejendommen til at sidde afdragsfrit og til en lav ydelse, så der også er et lille provenu, man kan supplere op med til endelig pensionering, siger Dan Løkke.

Dermed betaler du kun renten og bidragssatsen.

For at lægge om til afdragsfrit lån må belåningsgraden højst være 60 procent.

/ritzau fokus/