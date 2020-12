Real-ikonet der kunne henrykke hele Spanien

Del Bosque er således den eneste træner, der kan bryste sig af at have vundet VM, EM og Champions League, og derfor regnes han blandt de største i faget nogensinde.

Spanieren Vicente del Bosque, der onsdag den 23. december fylder 70 år, var en stor Real Madrid-spiller, men det er primært som træner, at han vil blive husket.

Som spiller viede Vicente del Bosque stort set hele karrieren til Real Madrid, og som defensiv midtbanespiller var han med til at vinde det spanske mesterskab fem gange i perioden fra 1975 til 1980. Pokaltitler blev det til fire af.

Få år efter karrierestoppet gik han trænervejen og kom i lære i spidsen for Real Madrids reservehold Castilla fra 1987 til 1990.

I 1994 og 1996 havde han i kortere perioder ansvaret for Real Madrids stjerner efter fyringer, og det var først i 1999, at han blev udnævnt som permanent cheftræner i storklubben.

Det blev en succes. På fire år hjemførte han blandt andet Champions League-trofæet to gange og det spanske mesterskab i to sæsoner.

I 2008 overtog han så ansvaret for Spaniens landshold, som Luis Aragones netop havde gjort til europamester for første gang.

Forventningerne var store, og han kunne næsten kun skuffe med den stjernespækkede trup, der talte spillere som Iker Casillas, Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi og David Villa, men det blev en tordnende succes.

Spanierne vandt VM i 2010 efter finalesejr over Holland, og to år senere genvandt holdet EM ved at slå Italien 4-0 i finalen.

Succesen fik dog en ende. I 2014 måtte Spanien forlade VM allerede efter gruppespillet, og to år senere blev ottendedelsfinalen endestationen ved EM.

Nederlaget til Italien på 0-2 i juni 2016 blev Vicente del Bosques sidste som træner.