Rasmus Prehn bliver fødevareminister i helt nyt ministerium

Det sker, efter at Mogens Jensen (S) onsdag gik af som fødevareminister på grund af minksagen. Han var desuden minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udpeger Rasmus Prehn (S) til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Han har indtil nu været minister for udviklingssamarbejde.

- Jeg kommer til at gå til den her opgave med meget stor ydmyghed, siger Rasmus Prehn foran pressen på Amalienborg Slotsplads, efter at han har været hos dronning Magrethe.

- Vi er i en meget vanskelig situation. Vi er midt i en pandemi, som påvirker os alle sammen, og som desværre også påvirker fødevarer og landbrug. Det skal vi have taget hånd om på bedste vis, siger han.

Rasmus Prehn bliver minister i et nyoprettet ministerium for fødevare, landbrug og fiskeri, fordi Mette Frederiksen har besluttet, at Miljø- og Fødevareministeriet skal splittes op.

Det betyder, at der nu også blive et særskilt miljøministerium under ledelse af miljøminister Lea Wermelin (S).

Der har særligt fra regeringens støtteparti SF været ønske om at splitte Miljø- og Fødevareministeriet op.

Ministeriet er ellers et ungt ministerium, som blev etableret, da Lars Løkke Rasmussen (V) blev statsminister for anden gang i 2015.

En af Rasmus Prehns første opgaver som ny minister bliver at finde en departementschef.

Den nuværende departementschef Henrik Studsgaard, der har fået kritik for sin rolle i minksagen, fortsætter i Miljøministeriet.

I den redegørelse om minkforløbet, som regeringen kom med onsdag, fremgår det, at Henrik Studsgaard, godt vidste, at der ikke var hjemmel i loven til at aflive alle mink, men at han ikke advarede Mogens Jensen om det med det samme.

De resterende ministerposter, som Mogens Jensen havde, bliver fordelt hos andre ministre og hos Flemming Møller Mortensen, som er ny på regeringsholdet.

Han bliver minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde, mens ligestillingsområdet bliver flyttet til Beskæftigelsesministeriet hos beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Fordi en person i Mette Frederiksens nære familie er blevet testet positiv for coronavirus, blev seancen omkring præsentationen af udskudt nogle timer, så Mette Frederiksen kunne blive testet for coronavirus.

Hendes test viste sig at være negativ, men statsministeren har alligevel for at være ekstra forsigtig præsenteret dronningen for ændringerne i regeringen telefonisk.