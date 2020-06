Rasmus Paludan risikerer fængsel - han nægter sig skyldig

Rasmus Paludan, der er stifter og leder af partiet Stram Kurs, nægter sig skyldig i alle anklager om forhånende udtalelser, ærekrænkelse og hasarderet kørsel.

Det siger han under første retsmøde tirsdag i Retten i Næstved. Her er Paludan tiltalt for i alt 14 overtrædelser af loven.