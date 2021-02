Rasmus Paludan isoleret - modtog mulig giftpakke

Partistifter Rasmus Paludan har modtaget en pakke, som er mistænkt for at indeholde gift. Det bekræfter han over for TV Midtvest og Ritzau.

Stram Kurs-stifteren fortæller, at pakken indeholdt noget mistænkeligt væske.

- Der var en pakke, som bliver åbnet i nærheden af mig. Der var noget i den, som var mistænkeligt, noget væske, siger han til Ritzau.

Han fortæller, at pakken blev leveret af postvæsenet. Han siger videre, at der er både politi, læger og beredskab på stedet, og at man endnu ikke ved, om indholdet i pakken er farligt.

- Jeg synes, at det er en dum ting, at man sender mig mærkelige væsker. Det er trist. Hvis man har sendt mig livsfarlige væsker for at dræbe mig, er det rigtigt trist.

- Hvis det er sådan, at man uforsigtigt har sendt mig noget, som jeg ikke har bedt om at modtage, synes jeg også, at det er dumt, siger Rasmus Paludan.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter på Twitter, at det er til stede på en adresse i Rødkærsbro.

- Vi er i gang med at spærre af på grund af et mistænkeligt forhold. Ingen er umiddelbart kommet til skade, og der er ingen fare for omkringboende. Vi beder folk holde sig væk fra området, så vi har arbejdsro, skriver politiet.

Ved Retten i Aarhus verserer i øjeblikket en sag, hvor to mænd er tiltalt for drabsforsøg mod Rasmus Paludan.

En af mændene blev skudt og såret af politiet, da han ved et Stram Kurs-møde i Aarhus med en kniv brød politiafspærringen og løb frem mod Paludan.