Rasmus Paludan: Lars Løkke misforstår og bør skamme sig

Paludan er leder for det stærkt islamkritiske højrefløjsparti Stram Kurs, og for knap to uger siden blev han dømt i byretten for racisme for en tidligere udtalelse.

Der kom bogstaveligt talt bål og brand i gaderne på Nørrebro i København, efter at partileder Rasmus Paludan under en demonstration blandt andet kastede med en koran.

Dagens demonstration er blot den seneste for Paludan, der rejser landet rundt og skaber røre i samfundet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tog søndag aften afstand fra Paludans begivenhed, som han kaldte for meningsløs provokation.

Spørgsmål: Lars Løkke Rasmussen har kaldt dine handlinger i dag for meningsløse provokationer. Hvad tænker du om det?

- Jeg synes, at statsministeren bør skamme sig. Han prøver at være statsmandsagtig, men han er jo lille Lars fra Græsted, når han udtaler sig sådan. Han forstår tydeligvis ikke, hvad forsamlingsfrihed går ud på.

- Den går ikke ud på, at man skal demonstrere på en måde, som han godt kan lide. Den går ud på, at selv folk, hvis holdninger man ikke bryder sig om, skal have lov til at forsamle sig og demonstrere.

Spørgsmål: Så der var ikke tale om meningsløse provokationer i dag?

- Det er bestemt ikke meningsløst at hævde over for voldsmænd og mordere, at de ikke kan bestemme, om man kan skænde Koranen eller ej. Det er det, der er tilfældet. Vi har lov til at skænde Koranen, som vi vil, men ingen tør gøre det bortset fra mig og Stram Kurs, fordi man ved, at konsekvenserne kan være meget farlige.

- Derfor er det noget af det mest meningsfulde, man kan finde på, hvis man er tilhænger af ytringsfrihed.

Spørgsmål: Var det bevidste provokationer i dag?

- Det var en bevidst hævdelse af retten til at gøre, hvad vi har lyst til under loven i forhold til at ytre sig. Jeg mener ikke, at det er provokerende at kaste rundt med sin egen bog, men der er voldsmænd og mordere, som åbenbart mener, at det er grund til, at de skal prøve at overfalde og dræbe folk, der gør det.

Spørgsmål: Kommer du til at fortsætte de her demonstrationer?

- Jeg kommer så sandelig til at fortsætte. Det her viser bare, at jeg og Stram Kurs har ret. Vi siger, at nogle voldelige, utilpassede mennesker er ved at overtage magten i Danmark.

Spørgsmål: Synes du, det er en god måde at gå til problemet på at lave demonstrationerne på den måde?

- Jeg synes, det er en fremragende måde. Fordi som en polak sagde til mig efter kommunalvalget i 2017, så er polakkerne vågnet, men danskerne sover. Jeg bliver nødt til at vække danskerne, så de ikke bliver slaver i et Danmark, der ikke er deres længere.