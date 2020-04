Raskmeldinger tegner glansbillede af dansk coronadødelighed

Det afspejler formentlig, at også folk med milde symptomer blev testet i begyndelsen. Det vurderer Tyra Krause, der er overlæge og afdelingschef ved Statens Serum Institut.

- Umiddelbart ser det ud til, at det er en meget, meget høj andel, der er kommet igennem en infektion. Meget få procent er døde.

- Men det afspejler nok, at de her personer var de første i epidemien, og det var primært raske og sunde personer, der havde rejst til forskellige skisportssteder i Italien og Østrig, siger hun.

Ud af de 917, som var bekræftet smittet med coronavirus indtil midten af marts, har 20 mistet livet, 3 er fortsat indlagt, mens de resterende 894 har overstået infektionen.

Tyra Krause forventer, at tallene i den kommende tid vil vise en højere dødelighed blandt de registrerede coronatilfælde.

- Man kan sagtens forestille sig, at de her tal vil ændre sig, jo længere vi kommer ind i epidemien. Også fordi man har ændret strategien for testning, så man mest har testet folk, der var alvorligt syge, siger hun.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anslår, at mellem 0,3 og 1 procent af alle coronasmittede vil dø.

Det er ifølge Tyra Krause ikke til at sige på nuværende tidspunkt, hvorvidt de personer, der har overstået sygdommen, så er immune over for smitte igen.

- Vi har en formodning om at de smittede, der har udviklet lungebetændelse, har noget immunitet efterfølgende, men vi ved ikke i hvor lang tid.

Alligevel opfordrer overlægen til, at alle fortsat følger de retningslinjer, som kommer fra myndighederne, i forhold til at forebygge smitte.

Onsdag eftermiddag er 27.109 personer blevet testet for coronavirus i Danmark, heraf er 3107 bekræftet smittet.

Da det ikke er alle, der udviser symptomer på coronavirus, der testes, er smittetallet behæftet med stor usikkerhed. Der er et stort mørketal.