Rask Britta Nielsen er mødt i retten - sagen genoptages

Oprindeligt var planen, at vidneafhøringerne skulle være indledt i fredags, men retsmødet nåede aldrig at komme i gang.

Omkring en halv time før, det skulle være startet, fik retten en mail om, at Britta Nielsen var syg og dermed ikke kunne møde.

Når man er tiltalt i en straffesag, har man krav på at være til stede. En sag kan godt fortsætte, hvis den tiltalte giver samtykke. Men det gjorde Britta Nielsen ikke fredag, og derfor blev retsmødet aflyst.

På sagens første dag i oktober fik Britta Nielsen et ildebefindende og blev hentet af en ambulance. I den forbindelse blev det oplyst af hendes forsvarer, advokat Nima Nabipour, at hun lider af hjerteproblemer.

Om sygemeldingen fredag har noget at gøre med Nielsens ildebefindende er uvist. Af hensyn til sin tavshedspligt ønskede Nabipour i fredags ikke at fortælle, hvad hun fejlede.

Tidsplanen i sagen er under hårdt pres og er skredet gevaldigt. Egentlig skulle der have været dom i slutningen af november, men det løb er kørt for længst.

Faktisk er det uvist, hvornår sagen afsluttes.

Retsformanden vil meget gerne have, at der berammes endnu en dag i retten, men Nima Nabipour har oplyst, at han har en meget stram kalender og derfor vil have meget svært ved at presse en ekstra dag ind på denne side af nytår.

Britta Nielsen er tiltalt for gennem sit arbejde i Socialstyrelsen at have svindlet styrelsen for omkring 117 millioner kroner gennem 25 år.

Hun har erkendt at have overført penge til sig selv, men hun erkender ikke fuldt ud, da hun ikke kan huske det hele.