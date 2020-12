Rapstjernen Kendrick Lamar spiller på Roskilde Festival 2021

Ifølge Anders Wahrén, der er festivalens programchef, har det længe været et ønske blandt festivaldeltagerne at få lov til at opleve den amerikanske rapper.

- Trods sin forholdsvis unge alder er Kendrick Lamar en moderne legende, og han har stået højt på vores deltageres ønskeliste, siden han debuterede på Roskilde Festival i 2013.

- Han er en showmand, men også en politisk engageret kunstner med noget på hjerte, og han rammer et bredt publikum uden at lefle, siger Anders Wahrén i pressemeddelelsen.

Foruden Kendrick Lamar er der allerede annonceret flere store navne til næste års Roskilde Festival.

Festivalen vil blandt andet få deltagelse af The Strokes, Tyler, The Creator, Faith No More, Jada, Thee Stallion, The Whitest Boy Alive, Thomas Helmig og TLC.

Roskilde Festival 2021 står til at løbe fra 26. juni til 3. juli.

Tidligere i år kunne Roskilde Festival oplyse, at alle partoutbilletter til festivalen var udsolgt.

Det skyldes blandt andet, at mange har valgt at overføre deres billet fra dette års festival til næste års.

I det nye år vil de resterende endagsbilletter til festivalen blive sat til salg.