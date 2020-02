Rapport: Tal, test og krav slider på motivationen i folkeskolen

De matematiske beregninger bliver ikke længere lavet ved lyskrydset eller på gokartbanen. Og engelsk kommer ikke ind under huden ved at følge engelske madopskrifter i skolekøkkenet.

Og det slider på elevernes motivation for at lære, viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ifølge dagbladet Politiken.

- Undervisningen bliver mindre eksperimenterende og mere ensformig i udskolingen, men det er et problem, hvis eleverne kun sidder med snuden i en bog.

- De har brug for at blive udfordret både teoretisk og praktisk. Ellers risikerer de at falde fra, siger Mia Lange, chefkonsulent i EVA's grundskoleenhed, til avisen.

I rapporten fortæller lærere, at de har travlt med at gøre eleverne uddannelsesparate og klar til de afsluttende prøver.

Og både elever og lærere beskriver, hvordan grebet strammes i 7. klasse.

Noemi Katznelson, der er professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, mener, at læringen i folkeskolen er blevet mere præstationsorienteret.

Det er ifølge professoren sket i takt med indførelsen af adgangskrav til ungdomsuddannelserne i 2015 og 2016.

- Selvfølgelig skal der være bedømmelser, men eleverne kan blive skoleudmattede, hvis man booster den præstationsorienterede motivation for meget, siger Noemi Katznelson til Politiken.

Hun anbefaler politikerne at genoprette balancen i udskolingen ved eksempelvis at indføre nogle nye fag ind i skolen eller ved at drosle ned for mængden af eksamensfag.

I dag får hver fjerde elev ifølge Politiken den nedslående besked i 8. klasse, at de forudgående ni år på skolebænken ikke har gjort dem uddannelsesparate.