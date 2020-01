Rapport: Svag kontrol åbner for svindel i Skatteministeriet

Skatteministeriet får i en ny rapport fra Rigsrevisionen hård kritik for at føre mangelfuld og svag kontrol med statens største konto med 1000 milliarder kroner.

Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort rapport, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Af rapporten fremgår det, at Skatteministeriets kontrol med statens årlige indtægter er så "mangelfuld" og "svag", at der er en klar "forhøjet risiko" for, at medarbejdere kan svindle.

I rapporten peges der direkte på en af de svagheder, der kom frem i forbindelse med Britta Nielsen-sagen. Hun er mistænkt for at misbruge midler i Socialstyrelsen for over 100 millioner kroner.

Den mangelfulde kontrol er stærkt bekymrende. Det siger professor på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh.

- Der er nogle paralleller i den manglende kontrol til Britta Nielsen-sagen og andre problemer, der har været, som Rigsrevisionen også selv drager i rapporten.

- Det er meget alvorligt, at der er de muligheder for at begå svindel på et område med så mange penge, siger Per Nikolaj Bukh til Berlingske.

Ifølge Berlingske har Rigsrevisionens gennemgang primært set på Skatteministeriets kontrolindsats.

Der er kun lavet få stikprøver. De har ikke vist decideret svindel, fremgår det.

Til gengæld er Skatteministeriet ved at undersøge konkrete sager, hvor der er mistanke om svindel med statens indtægter og afgifter, skriver avisen.