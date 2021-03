Rapport: Stadigt flere unge dropper smøgerne

Mens 20 procent af befolkningen røg i 2019, var andelen sidste år faldet til 18 procent. Det er borgere, som ryger enten dagligt eller lejlighedsvist.

Faldet ses særligt hos unge mellem 15 og 29 år. Her er andelen, der ryger, faldet til 23 procent sidste år. I 2019 gjaldt det for 26 procent.

Når der er færre unge, som ryger, kan det blandt andet skyldes, at prisen på cigaretter steg i begyndelsen af 2020. Det siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø.

- Det er utrolig positivt, at vi allerede nu ser et fald, selv om prisstigningerne kun har været gennemført i kort tid.

- Det er et godt første skridt, men vi skal være opmærksomme på, at der fortsat er en stor del af borgerne, der ryger. Det gælder særligt blandt børn og unge, siger han i en pressemeddelelse, med henvisning til at det stadig er hver femte unge, der ryger.

De seneste to årtier er andelen af rygende danskere generelt faldet, kun afbrudt af sporadiske stigninger. Det er dog med undtagelse af 2018, hvor kurven knækkede opad, før den faldt igen i 2019.

I 2019 ændrede man måden, hvorpå man indsamler data og opgør tallene. Det vil sige, at det ikke er muligt direkte at sammenligne resultaterne med årene før 2019.

Faldet det seneste år kan også hænge sammen med, at flere skoler og arbejdspladser i 2020 har indført forbud mod at ryge i løbet af dagen.

Ved udgangen af 2020 var der indført røgfri arbejdstid både indendørs og udendørs blandt 19 procent af arbejdspladser i undersøgelsen.

Det er en stigning fra 13 procent i 2019.

Hos Lungeforeningen glæder man sig også over udviklingen. Men direktør Anne Brandt understreger, at vi fortsat står over for et "langt sejt træk" for at få flere til at droppe smøgerne.

- I Lungeforeningen har vi heldigvis under coronapandemien oplevet, at danskerne generelt er optaget af at passe på deres lunger og deres sundhed.

- Vi håber, at den tendens fortsætter, så flere kan komme ud af deres tobak- og nikotinafhængighed, siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen, i en pressemeddelelse.