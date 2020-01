Rapport: Mangelfuld opkrævning af skat koster milliarder

Den danske statskasse går glip af flere milliarder kroner, fordi Skattestyrelsen ikke er gode nok til at opkræve skatter og afgifter.

Det konkluderer en endnu ikke offentliggjort rapport fra Rigsrevisionen, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Af rapporten fremgår det, at der i flere tilfælde ikke er sendt rykkere ud til alle dem, der mangler at betale.

Og på flere områder lever Skattestyrelsen ikke op til gældende lovgivning.

Professor på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh kalder over for avisen rapporten "lang og deprimerende".

Han fremhæver især, at Skattestyrelsen ikke sender rykkere ud til alle. Og at der er store problemer med de systemer, som skal hjælpe med at opkræve skatterne.

- Med så store beløb vil selv en lille forbedring betyde rigtig meget. Derfor er det vigtigt, at man får det til at fungere, og det går for langsomt fremad, siger Per Nikolaj Bukh til Berlingske.

Som en del af undersøgelsen har Rigsrevisionen sammenlignet den andel af krav, der reelt kommer ind, med tal fra Norge og Sverige. De to lande har ifølge rapporten sammenlignelige skattesystemer og opgaver med opkrævning.

Skattestyrelsen fik i løbet af fem måneder 98,1 procent af alle skatter og afgifter ind. I Norge og Sverige får man henholdsvis 98,7 og 99,4 procent ind hvert år.

Det fremgår ikke af artiklen, hvilket år de 98,1 procent er fra.

Hvis Skattestyrelsen var lige så effektive til at opkræve skat som vores to nordiske nabolande, ville der være op mod 5,5 milliarder kroner at hente til statskassen hvert år. Det vurderer Rigsrevisionen.

Underdirektør i Skattestyrelsens opkrævningsområde Peter Thorgaard hæfter sig over for Berlingske ved, at Skattestyrelsen opkræver 98,1 procent af alle skatter og afgifter.

Han siger samtidig, at det kun er meget få virksomheder, der ikke bliver sendt rykkere til.

- Så udgangspunktet er rigtig fornuftigt. Der er en grund til, at der kommer 1000 milliarder kroner i kassen hvert år.

- Når det er sagt, anerkender vi, at der er nogle udfordringer på opkrævningsopgaven, og det har vi også lagt frem for Folketinget og er i gang med at løse, siger Peter Thorgaard til Berlingske.

Berlingske skriver derudover, at Skattestyrelsen ikke har overholdt loven, blandt andet når det gælder om at sende besked til politiet om ubetalte bilafgifter.

Selv om Rigsrevisionen noterer en forbedring, er det kun sket i 11 af 100 tilfælde, skriver avisen.