Rapport: Coronasmittede chauffører leverede mad til ældre

I en rapport fra Københavns Kommune siger chauffører, der har kørt med mad og dagligvarer til udsatte og ældre, at de var syge og testet positive for covid-19, mens de arbejdede.

Det skriver DR på baggrund af en aktindsigt, mediet har fået i rapporten.

Københavns Kommune betaler virksomheden Intervare A/S for at levere dagligvarer til udsatte borgere.

I rapporten har kommunen interviewet otte chauffører og gennemgået deres kontrakter og timesedler.

Københavns Kommune konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at "der er enighed om, at chaufførerne ikke i praksis har fravær ved ferie og sygdom, da det ifølge chaufførernes kontrakter koster den enkelte chauffør op til 8000 kroner per dag at have fravær".

DR har desuden set en kontrakt fra en af Intervares A/S' tidligere chauffører, hvor der står, at chaufføren får en dagsbod på 8000 kroner for udeblivelse.

Beløbet skal bruges til at dække firmaets udgifter til en afløser.

Det fremgår ikke af rapporten, hvor mange af chaufførerne, der har arbejdet, mens de var syge eller smittet med coronavirus.

Kommunen har ikke set dokumentation for de positive test.

Københavns Kommunes aftale med Intervare A/S indeholder en såkaldt arbejdsklausul, som sikrer, at medarbejderne har ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Der er blandt andet krav om minimumløn og vilkår i forbindelse med sygdom, ferie, orlov og barsel.

Kommunen kræver nu en forklaring fra Intervare A/S og stiller samtidig krav til, at der bliver rettet op på forholdene.

Sundheds- og Omsorgsborgmester i København Sisse Marie Welling (SF) kalder det dybt uansvarligt over for både medarbejdere og borgere, hvis coronasmittede chauffører har arbejdet.

Hun siger til DR, at rapporten skal drøftes i kommunens politiske udvalg, før man kan beslutte eventuelle konsekvenser.

- Men jeg vil da ikke lægge skjul på, at det bliver sværere og sværere for mig at se, hvordan et fremtidigt samarbejde med Intervare skal lade sig gøre, siger hun til DR.

DR skriver, at Intervare A/S ejer 100 procent af Nemlig.com, der har fået stor kritik for chaufførernes vilkår.

Intervare A/S skriver i et skriftligt svar til DR, at chaufførerne ikke er medarbejdere, men selvstændige erhvervsdrivende, og derfor ikke omfattet af kommunens arbejdsklausul.