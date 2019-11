Rapport: 35 meter høje elmaster gennem Jylland kan undgås

Stik imod hvad der tidligere har været den officielle fortælling, er det teknisk muligt at undgå de højspændingsledninger og master, som efter planen skal strække sig fra Holstebro til den dansk-tyske grænse.

Det vurderer flere eksperter, skriver Jyllands-Posten.

Milliardprojektet udløste sidste år så store protester i Vestjylland, at daværende energiminister Lars Christian Lilleholt (V) fik det statslige selskab Energinet til at undersøge, om det var muligt at lægge ledningerne i jorden.

Det var det ikke, lød konklusionen.

Ministeren bad om at få den redegørelse trykprøvet af udenlandske eksperter på området. Den opgave tilfaldt det canadiske konsulenthus WSP.

I sammenfatningen af WSP's rapport stod der, at WSP var enig med Energinet inden for en bestemt definition af, hvad der var teknisk muligt.

På en af de bageste sider i selv samme rapport står en vurdering, som hidtil ikke har været fremme i offentligheden. Her fastslår WSP, at alle alternativer "er teknisk mulige med de fornødne investeringer".

- (Energinet) bør derfor rådføre sig med offentligheden, med henblik på hvor meget elforbrugerne vil være villige til at lade elregningen stige for at undgå luftledningerne, skrev WSP.

I september gentog energi- og klimaminister Dan Jørgensen (S) på et samråd den tidligere melding om, at det teknologisk ikke er muligt på nuværende tidspunkt at grave ledningerne ned.

Men det er en sandhed med modifikationer, mener Claus Leth Bak. Han er professor i elektrisk energiteknik ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet.

- Det kan lade sig gøre. Det er meget, meget dyrt, og det er meget svært, men det er ikke umuligt, siger han til Jyllands-Posten.

Claus Leth Bak vurderer, at det vil tage flere år at udvikle en løsning, der kan lægges i jorden.

Henrik Lund, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, bakker op om den vurdering.

Mens den planlagte forbindelse ifølge Energinet vil koste 3,3 milliarder kroner, løber en fuld kabellægning i jorden op i 10,4 milliarder kroner.

Det svarer ifølge avisen til, at elregningen for en almindelig husstand ville stige 28 kroner om året.

Henrik Riis er direktør i Energinet. Han medgiver, at "fuld kabellægning af lange strækninger ikke kan udelukkes som en mulighed, hvis tid og omkostninger ikke spiller nogen rolle".

Klima- og energiminister Dan Jørgensen henviser i en skriftlig kommentar til, at konsulenthuset WSP erklærede sig enig med Energinet.