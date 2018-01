Rapperen Eminem spiller første danske koncert nogensinde

Eminem, som står bag hits som "Stan", "The Real Slim Shady" og "My Name Is", er med et salg på over 172 millioner album den absolut bedst sælgende rapper nogensinde.

- Vi har forsøgt at få Eminem til Roskilde Festival hvert eneste år siden årtusindskiftet, så det er nærmest helt ubeskriveligt, at det endelig lykkes for os her i 2018, udtaler Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén, i en pressemeddelelse.

- Jeg kan ikke komme i tanke om et større scoop end at få ham på årets plakat, og jeg var lige ved at knibe en lille tåre, da jeg endelig fik det bekræftende opkald.

Eminems niende album, "Revival", udkom i december 2017. Det er hans ottende albumudgivelse i træk, der er debuteret på toppen af Billboards top 200-liste, hvilket ingen andre før ham har præsteret.

Ifølge Roskilde Festival har Eminem siden årtusindskiftet været den suverænt mest ønskede kunster blandt festivaldeltagerne.

Eminem har i sin karriere både være rapper, producer, sangskriver og skuespiller. I 2002 modtog han en Oscar for sin medvirken i det delvist selvbiografiske drama "8 Mile".

Roskilde Festival har tidligere offentliggjort navne som Gorillaz, Bruno Mars, David Byrne og Stormzy, Nephew, Benal og First Aid Kit til festivalen i 2018.

Roskilde Festival finder sted fra lørdag 30. juni til lørdag 7. juli 2018.