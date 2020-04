Rapkæftet enfant terrible i dansk politik

- Som jeg plejer at sige med et skævt smil, så er mit problem, at jeg aldrig bliver misforstået og aldrig kan påstå, at jeg er blevet misforstået, siger Rohde.

- Når en politiker er kommet i vanskeligheder, så siger vedkommende, at der er tale om en misforståelse, men den undskyldning kan jeg ikke bruge. Jeg taler på den måde, jeg gør. Folk opfatter det som rapkæftet.

- Man kan sige, at der var nok mere show over mig, da jeg skulle spille rollen som politisk ordfører for Venstre, end der er nu, siger Rohde.

Han har tidligere siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre. Han har blandt andet tidligere været politisk ordfører for Venstre.

Da Danmark var kastet ud i en enorm diplomatisk krise i midten af 00'erne på grund af Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten, gjorde han sig bemærket.

Rohde langede ud efter Socialdemokraternes ledelse. Han mente, at krisen havde udstillet S-ledelsens manglende erfaring.

Det fik den daværende S-formand, Helle Thorning-Schmidt, til at kalde Rohde for "et lavt og løsgående missil". Rohde kvitterede med et svar til Thorning om, at hun endnu havde til gode at se hans missil.

I 2012 blev Rohde fjernet som Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentet, efter han i en kronik i Berlingske talte varmt for et EU med fælles forsvar.

- Jeg er bare drevet af indignation. Jeg insisterer på, at der skal være en vis idealisme. Jeg anerkender fuldt ud, at man skal være realist i politik, men realisme uden idealisme og politik uden idealisme er helt værdiløst for mig.

- Når man insisterer på at være idealist, så kan man ikke undgå at slå sig, og andre vil også føle sig slået på, siger han.

I slutningen af 2015 forlod han Venstre til fordel for De Radikale, som han i dag sidder i Folketinget for.

Det var særligt stramningerne af asyl- og udlændingepolitikken, som fik Rohde til at skifte parti. Den beslutning fortryder han ikke.

- De liberale grundværdier er bedre rodfæstet hos De Radikale i dag end hos Venstre. Ikke mindst når det kommer til samfundets svageste og i forhold til retspolitikken, siger Rohde.

Han blev første gang valgt ind i Folketinget i 1998 for Venstre. I 2001 blev han politisk ordfører for Venstre.

I 2008 erklærede Rohde sit kandidatur til Europa-Parlamentet og blev valgt ind i 2009. Her sad han i ti år.