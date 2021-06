Rammerne for Støjbergs skæbne skal afklares

Der blev ikke fundet en "rygende pistol", da løsgænger Inger Støjberg blev afhørt af Instrukskommissionen. Den blev nedsat for at gennemgå forløbet, der førte til adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Men ifølge vidneudsagn fra embedsmænd blev Støjberg i 2016 advaret om, at det ville være klart ulovligt.

Så kommissionen tilsidesatte den tidligere udlændingeministers forklaring og gav hende skylden for adskillelsen af de over tyve par. Men den fandt ikke en direkte ordre fra Støjberg.

Det ventes at være fokus, når sagen går i gang til september. Da Inger Støjberg blev afhørt af kommissionen, var det som vidne, men i rigsretten skal forsvarerne procedere hendes sag. Dermed høres hendes reelle forsvar.

Først skal en række emner afklares på et forberedende retsmøde fredag. Det er spørgsmål om habilitet, anklageskriftet og direkte tv-billeder.

* Direkte tv-billeder

Hovedpersonen Inger Støjberg har selv ønsket, at pressen får mulighed for at sende direkte tv-billeder fra den historiske straffesag. Store medier har også udtrykt ønske herom for at få mest mulig åbenhed.

Men et klart flertal i Folketinget stemte i begyndelsen af juni nej til den tidligere venstreministers forslag om at vende reglen på hovedet, så det blev udgangspunktet, at der kunne sendes live.

Det skyldes blandt andet hensynet til vidnerne, der ikke nødvendigvis ønsker en så stor eksponering. Dermed er det op til dommerne i Rigsretten, om det skal ske, og det vil blive afklaret fredag.

* Habilitet

Det vakte opsigt, da det stod klart, hvem de politisk udpegede dommere blev i sagen, hvor der er 13 højesteretsdommere, og 13 som er valgt af Folketingets partier.

Der er lige mange politiske og juridiske dommere for at lade begge sagkundskaber blive hørt.

Blandt de politiske medlemmer er Christian Langballe, der er udpeget på vegne af Dansk Folkeparti. Han har tidligere kaldt sagen en politisk "kalkunjagt" og "skændig".

Det har ført til diskussioner om, hvorvidt særligt han eller andre politiske dommere skulle være inhabile.

Rigsretten har dog konstitueret sig, så det er op til anklager eller forsvarer, om de vil gøre indsigelser.

* Skærpende omstændigheder i anklageskriftet

Der kan være et problem med den måde, som Folketinget har lavet anklageskriftet mod Støjberg på i den blot sjette rigsretssag i danmarkshistorien.

Det handler om, hvorvidt det kan være en skærpende omstændighed, at Støjberg ifølge kommissionen har vildledt Folketinget.

Det mener juraprofessor emeritus ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard ikke, at det kan. Det skyldes, at Folketinget ikke rejser en særskilt tiltale for de handlinger.

Hans advarsel kom få dage før, anklageskriftet blev stemt igennem Folketinget. Men det gav ikke advokaterne anledning til at ændre deres vurdering.

De to uvildige advokater bag anklageskriftet er siden blevet anklagere i sagen. De har for Folketinget vurderet, at der er en "rimelig formodning" om, at sagen kan føre til, at Støjberg bliver dømt.

Der ventes dom inden jul.