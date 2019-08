Rallyarrangør vil betale stor bøde efter dødsulykke

Ledelsen i Randers Auto Sport har indvilget i at betale bøde på 80.000 kroner efter en ulykke ved et rallyløb, der i 2017 kostede to unge mennesker livet.

Det skriver Randers Amts Avis.

Bøden gives for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Det var i september 2017, at en 21-årig kvinde fra Rudkøbing og en 22-årig mand fra Hammel mødte op i Randers for at være officials ved et rallyløb byen.

De to stod i rabatten, mens rallybilerne susede afsted. Indtil det pludseligt gik galt.

Klokken 11.33 blev de to unge mennesker ramt af en af løbets biler, som med 135 kilometer i timen kørte ud i rabatten. Trods livreddende førstehjælp blev de begge erklæret døde kort efter ulykken.

Knap to år senere blev løbsarrangøren Randers Auto Sport tiltalt i sagen for at have overtrådt arbejdsmiljøloven.

Der blev planlagt en retssag til 24. og 25. oktober ved Retten i Randers. Men da Randers Auto Sport har valgt at betale bøden, så bliver der altså ingen retssag alligevel.

Formand i Randers Auto Sport Jens Erik Jensen bekræfter over for Randers Amts Avisen, at retssagen er aflyst.

- Vi har ikke fået papirerne endnu, så lige nu ved jeg ikke så meget mere, end at retssagen er aflyst.

- Men vi har sagt, at vi er parate til at betale den bøde, der måtte komme, for vi synes ikke, det giver mening at lade den her sag komme for retten, siger Jens Erik Jensen til Amtsavisen.

Årsagen til ulykken skyldtes formentlig en punktering, og hverken bilens fører, en 73-årig mand, eller den 22-årige kvindelige co-driver er blevet stillet til ansvar. De måtte også begge til behandling på sygehuset.

I juli udtalte anklagemyndigheden, at den mener, at Randers Auto Sport ikke sørgede godt nok for sikkerheden ved løbet. Derfor rejste den tiltale mod arrangøren for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

- Det er i høj grad Arbejdstilsynets undersøgelser, der ligger til grund for, at vi har rejst tiltale mod Randers Auto Sport

- Vi mener, at der i hele det setup, der gjorde sig gældende i forbindelse med Randers Auto Sports arrangement og deres sikkerhedsarbejde, er nogle brister, som vi mener er en overtrædelse af arbejdsmiljøloven, sagde specialanklager ved Østjyllands Politi Jan Østergaard til Randers Amtsavis.