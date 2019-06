Radioudbud-direktør: Man skal kunne stole på staten

Det mener Anne-Marie Dohm, direktør for de regionale mediehuse i Radio FM4 A/S, som er eneste godkendte ansøger til sendetilladelsen til FM4.

Det er afgørende, at medier kan have tillid til, at processerne bliver holdt og fulgt, når det gælder udbudssager.

Torsdag oplyste Radio- og tv-nævnet, at beslutningen om sendetilladelsen til den fjerde FM-radiokanal, som Radio24syv har i dag, bliver udskudt.

Ifølge planen og processerne omkring udbuddet skulle afgørelsen være faldet mandag 1. juli.

- Hvis Folketinget og regeringen har et ønske om, at private medier påtager sig en rolle i forhold til at sikre et mangfoldigt udbud af public service, er det enormt vigtigt, at mediebranchen kan have tillid til, at de følger de processer, tidsplaner og beslutninger, der er truffet, siger hun.

Derfor har direktøren også en forventning om, at der bliver truffet en afgørelse hurtigst muligt, tilføjer hun.

Udbuddet af radiokanalen var en omdiskuteret del af det medieforlig, som VLAK-regeringen indgik sammen med Dansk Folkeparti.

Det har givet anledning til kritik, at udbuddet skal have over 70 procent af sine ansatte 110 kilometer væk fra København. Mange mener, at det træk var møntet på Radio24syv, der har hovedsæde i København.

Nævnet noterer, at der ifølge det såkaldte forståelsespapir, der ligger bag den nye socialdemokratiske regering, ikke længere er et flertal for medieaftalen.

I første omgang er beslutningen ifølge Slots- og Kulturstyrelsen udskudt i 14 dage, men den kan blive yderligere udskudt.

Anne-Marie Dohm tilføjer, at Radio FM4 A/S allerede har lagt meget arbejde i forberedelserne. Hvis radioen skal åbne med 24 timers sendetid allerede 1. november, som er planen, er der også meget arbejde forude.

- Man løber som operatør en ret stor risiko selv, og så skal man kunne stole på staten, siger hun.

I en skriftlig kommentar til Ritzau siger den nye socialdemokratiske kulturminister, Joy Mogensen, at regeringen snarest muligt vil tage stilling til udbuddet.