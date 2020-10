Radioprogrammet Shitstorm lukker efter værts krænkelser

Radioprogrammet "Shitstorm" lukker, oplyser DR i en pressemeddelelse. Det sker, efter at sager om krænkende adfærd fra en vært på programmet er kommet frem.

- Med historien om programmets værts adfærd og krænkelser, tror vi ikke på, at programmets integritet kan genetableres. Også selv om resten af det meget dygtige hold, der laver programmet, hverken har lod eller del i den pågældendes krænkelser.

- I dialog med blandt andre Shitstorm's hidtidige medvært, Sanne Cigale, er det derfor besluttet at programmet omgående lukkes, siger ledende redaktionschef Gustav Lützhøft i pressemeddelelsen.

Sanne Cigale, siger i pressemeddelelsen, at "Shitstorm" ikke kan fortsætte i forhold til hendes egen, kildernes eller DR's integritet.

Meldingen kommer, efter at Berlingske på baggrund af vidnesudsagn og beskeder har beskrevet, hvordan flere personer - fortrinsvis kvinder - har oplevet at blive chikaneret, få hadbeskeder og modtage trusler fra P1- og "Shitstorm"-vært Mads Aagaard Danielsen.

Til Berlingske fortalte en af kvinderne, hvordan hun til en arbejdsjulefrokost i 2015 blev skubbet ind på et toilet, hvorefter Mads Aagaard Danielsen låste døren og stak sine fingre op i hende.

En anden fortalte, at Mads Aagaard Danielsen tog hendes bh af og befamlede hendes bryster, kort tid efter at de havde mødt hinanden på en natklub i København.

Mads Aagaard Danielsen undskyldte herefter.

- Selv om der er flere elementer i vidnesbyrdene, som jeg ikke kan genkende, så er der alt for mange, som jeg godt kan.

- Jeg skylder alle, som jeg har opført mig grænseoverskridende over for, min største undskyldning. Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på én gang.

Efter lukningen af "Shitstorm" vil de næste uger vil blive brugt på at udvikle nyt program, oplyser DR.

- De nærmeste uger vil blive brugt på at udvikle et nyt koncept, hvor debatkultur og sociale medier er i centrum. Det er emner, der i høj grad præger den demokratiske debat i disse år, og DR har et helt uændret ønske om at prioritere det.

Arbejdet sættes nu i gang, og det vil blive med det nuværende hold fra "Shitstorm", men også med nye om bord, "som kan være med til at løfte dækningen nye steder hen", lyder det.

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn har på DR's egen hjemmeside givet en "uforbeholden undskyldning" over for dem, der har lidt skade på grund af Mads Aagaard Danielsens handlinger.

Mads Aagaard Danielsen er lige nu hjemsendt.