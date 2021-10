Radio- og tv-nævnet har sat Radio Loud under særligt tilsyn. Radioen får 14 dage til at redegøre for, hvordan de vil leve op til kravene og rette op på flere kritisable forhold. (Arkivfoto)

Radionævn retter usædvanlig skarp kritik mod Radio Loud

Radio Loud får to uger til at lægge en plan for at ordne forhold, der får skarp kritik af Radio- og tv-nævnet.

Radio- og tv-nævnet udtaler "usædvanlig skarp kritik" af en række forhold hos Radio Loud.

Nævnet vurderer, at radiokanalen på en række væsentlige punkter ikke lever op til kravene for sendetilladelsen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra nævnet.

Nævnet giver radiokanalen 14 dage til at lægge plan for, hvordan den vil rette op på de kritisable forhold. Radio Loud får desuden fire måneder til at implementere de ændringer, der kræves.

Kritikken bliver givet på baggrund af den public service-redegørelse, som Radio Loud har sendt for 2020.

Kritikken knytter sig til forskellige mangler hos Loud.

Det gælder blandt andet kanalens live-udsendelser, interaktion med lytterne og geografiske forankringer.

Loud gik i luften 1. april 2020. Siden har flere medier dog kunnet beskrive, hvordan radiostationen har kæmpet med lave lyttertal. Det har også givet anledning til stor diskussion på sociale medier.

Nævnet har diskuteret de lave lyttertal, står der i pressemeddelelsen.

- Vi har imidlertid måttet konstatere, at der i grundlaget for programtilladelsen ikke er hjemmel til, at nævnet i sin afgørelse kan knytte sanktioner og vilkår til dette forhold, der helt forståeligt har præget den offentlige debat, udtaler formand Søren Sandfeld Jakobsen.

I slutningen af august blev tidligere nyhedschef på Berlingske Simon Andersen præsenteret som ny programdirektør og chefredaktør på Loud.

Simon Andersen besluttede hurtigt, at Radio Loud ikke kun skal henvende sig til de 15-32-årige.

Den skal i stedet henvende sig til personer, som er født efter 1980.

Men den plan vil Radio- og tv-nævnet have redegjort for.

- Radio- og tv-nævnet skal samtidig som en del af tilsynet anmode Radio Loud om en redegørelse for de planer, der blandt andet er blevet omtalt i pressen, og som vedrører ændringer i program, profil og organisation, lyder det i afgørelsen.

Simon Andersen siger til fagbladet Journalisten, at "vi lægger os fladt ned og følger nævnets kritik".

Han mener, at kritikken blandt andet skyldes detaljeringsgraden i den oprindelige sendetilladelse.

- Vi skal gøre hvad myndighederne siger, men det er en ekstremt detaljeret sendetilladelse, som vi skal indordne os under.

- Radioens grundlægger lovede en masse, men det betyder ikke, at vi ikke vil have en dialog med myndigheder om, hvordan vi bruger de penge, vi har til at lave bedst mulig radio, siger Simon Andersen til Journalisten.