Radioen ændrede hverdagen for 100 år siden

Men for godt 100 år siden var det radioen, der for første gang gjorde det muligt at transmittere direkte ud til en større befolkning.

- Udbredelsen af broadcasting var en længerevarende proces, fortæller Morten Michelsen til Videnskab.dk.

Han er professor i musikvidenskab ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.

- Den faste udsendelse af radiosignaler til en bred skare af lyttere begyndte omkring 1920. Efterhånden købte et stadigt stigende antal mennesker en radio, og i 1930'erne blev den udbredt til de fleste hjem.

Charlotte Rørdam Larsen er lektor emeritus, ligeledes ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.

Hun forklarer, at radioen var det første medie, der tilbød, at man oplevede det samme på samme tid, hvilket hun mener, vi i disse dage tager en anelse for givet.

- Jeg vil gerne fremhæve radioens mulighed for oplevelse af simultanitet. Før radioen var der kun aviser, men nu kunne folk lytte til noget sammen simultant, siger hun.

Samtidig medførte udbredelsen af radio, at geografiske og sociale afstande blev kortere.

- For eksempel kunne den ganske almindelige arbejder ved festlige lejligheder nu høre kongens stemme i sit eget hjem. Kongen, og statsministeren for den sags skyld, havde indtil da været noget af det mest fjerne.

- Men det, at man nu kunne høre så vigtige personer tale i ens eget hjem, gav folk en helt anden idé om, hvordan samfundet hang sammen. Og en idé om, at afstanden mellem sociale grupper i Danmark var blevet mindre, siger Morten Michelsen.

Radioens stigende popularitet i Europa medførte samtidig, at danskernes forbindelse til omverdenen blev udvidet.

- Man begyndte at høre lyd fra andre dele af verden, og man fik en anden forståelse af den. Man beskæftigede sig med forskellige lande i Europa, hørte om deres historie og spillede musik fra disse lande, siger Charlotte Rørdam Larsen.

Også rigsfællesskabet blev styrket af radioens ankomst.

- Grønland blev mere vedkommende som koloni, da man kunne begynde at høre grønlandsk musik i radioen.

- Den almindelige lytter fik mulighed for at forbinde sig med Grønland på en anden måde end at høre en masse røverhistorier fra folk, der havde været deroppe, siger Morten Michelsen.

Langsomt, men sikkert, blev radioen en del af folkets hverdag, og danskerne begyndte sågar at strukturere deres hverdag efter programfladen.

- Hvor man tidligere levede efter, hvornår Solen stod op og gik ned, begyndte familier efterhånden at leve mere og mere efter en "ur-forståelse". Og det var radioen med til at stabilisere.

- For eksempel satte mange familier sig til bords klokken 12 for at spise sammen i andægtig lytning til lyden af Pressens Radioavis, siger Morten Michelsen.

Så radioen ændrede menneskers hverdag på mange områder. Man kunne sågar høre musik uden at skulle ud at bruge penge på at købe en grammofon og plader.