Radio4's første stemme: Jeg er sindssyg spændt

- Det skal ligesom forløses allerede fra klokken 00.00 den 1. november. Der ligger et positivt pres, som jeg glæder mig helt sindssygt meget til, siger radioværten.

Han er bosat i Aarhus har tidligere blandt andet været vært på P1's videnskabsmagasin "Så vidt vi ved"

Den første time vil være en form for talkshow, forklarer Dan Grønbech. Her vil han tale med nogle af værterne på radioens programmer, så lytterne kan lære dem at kende.

Blandt andre vil tidligere Outlandish-sanger Isam B og krigsfotograf Jan Grarup gæste programmet.

Isam B kommer til at sende et program om religion og tro om lørdagen, mens Jan Grarup onsdag skal tage lytterne med ud til verdens brændpunkter.

I løbet af radioens første nat vil der også være reportere rundt i landet, som skal snakke med nogle af de mennesker, der er vågne.

Fremover vil det være de morgenfriske lyttere, som vil høre Dan Grønbechs stemme i æteren. For han er nemlig en af fire journalister, som bliver vært på Radio4's morgenflade fra klokken seks til ni.

- Vi kommer til at være kritiske, men forhåbentlig også rigtigt behagelige at lytte til, så man har lyst til at stå op med os hver dag, siger han.

Når Radio4 begynder at sende på FM4-båndet, bliver det samtidig et farvel til Radio24syv, som har sendt de seneste otte år. Radio24syv tabte tidligere på måneden et udbud om en ny dabkanal, og dermed ser det ud til at være helt slut for kanalen.

Dan Grønbech fortæller, at han har en solid respekt for Radio24syvs arbejde, og at de er bevidste om det ansvar, som der ligger i at overtage radioens plads på FM-båndet.

- Der er ingen tvivl om, at det er nogle store sko, de efterlader. Det er nogle store fodspor, vi skal ud og gå i nu. Men det er vi også sikre på, at vi godt kan. Det er et virkelig godt hold, vi har.

- Men det er også meget rart at have nogle rigtigt dygtige folk, som har lagt et solidt niveau at stræbe efter, siger han.