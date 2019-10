Radio Loud føler sig helt tryg trods politisk modstand

- Vi står på sikker grund. For det fremgår af udbudsmaterialet, at når tilladelsen er udstedt, så er der ikke nogen ankemulighed.

- Det er klart, at hvis der havde været det, så havde vi lige taget en dyb indånding og ventet for at se, hvad der skulle ske. Men det er der ikke, så vi er gået i gang med at opbygge Radio Loud, siger Martin Larsen.

Han fortæller, at Radio Loud har modtaget en underskrevet og omfattende programtilladelse.

- Den specificere nøje, hvad vi skal levere, når vi går i luften 1. april 2020. Så den er vi i gang med at håndtere.

- Det betyder, at vi er i gang med lave ansættelser, etablere fysiske studier og ikke mindst med den kreative proces, der handler om, hvordan programmerne skal laves. Så vi er i fuld gang med at opbygge en virksomhed, og det har vi været, siden vi modtog tilladelsen, siger Martin Larsen.

Mens Martin Larsen altså mener, at Radio Louds tilladelse og sejr i udbuddet er endeligt, så har flere eksperter i udbudsret stillet spørgsmål ved, om udbuddet er endeligt eller kan gå om. Blandt andet fordi Radio Loud ikke kommer til at dække hele landet.

Politisk vil Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Radikale Venstre have udbuddet gjort om. Venstres Claus Hjort Frederiksen har også sagt, at han håber, at beslutningen kan gøres om.

Senere på ugen skal Radio- og tv-nævnet svare på spørgsmål om udbuddet over for kulturminister Rasmus Prehn (S) og Folketingets medieordførere.

- Vi står der, hvor vi ser, at det blæser og stormer omkring os. Der er mange følelser i spil, og der er lyttere, der er frustrerede over, at Radio 24syv forsvinder, siger Martin Larsen, der om den politiske debat siger:

- Det har jeg ikke brug for at kommentere.