Radio Loud får hård kritik af anmeldere for debut

Hos avisen Berlingske tildeler den 25-årige anmelder Mads Bager Ganderup radiokanalens spæde timer to stjerner.

Den nye dab-kanal Radio Loud, der vandt dab-udbuddet over den nu nedlukkede kanal Radio24syv, får kritik for sin debut.

- Radio Loud lyder som en halvlunken udgave af en hvilken som helst anden morgenflade, skriver han.

Berlingskes Mads Bager Ganderup håber, at radiokanalen, der har unge som målgruppe, vil fokusere på indhold om, hvordan det er at være ung.

- Mit håb er, at radioen skruer ned for værternes anstrengte humor og til tider tåkrummende småsnak og i stedet giver plads til flere indslag om, hvordan det er at være ung, anderledes og måske endda skrøbelig, skriver han.

Dagbladet Information giver også hård kritik. Informations anmelder Rasmus Elmelund medgiver dog, at Radio Loud kommer fint fra start sammenlignet med Radio24syvs begyndelse.

- Generelt er radioen fyldt med lavpunkter. Komisk dårlig satire. Nyhedsoplæsere, der lyder som maskiner og siger "og-så" i stedet for "osse".

- Uprøvede værter, der udtaler stednavne forkert, kløjes i ord som "psykiatri" og uhæmmet bander over det. Jingler, der afbryder kilder, og musik, der går i gang i stedet for indslag, skriver han.

- Efter at jeg også har lyttet til både Radio4's første sendedag sidste år og Radio24syvs for otte år siden - som begge var himmelråbende dårlige - synes jeg faktisk, at Radio Loud kommer fint fra start.

Hos Ekstra Bladet giver den tidligere Radio24syv-medarbejder René Fredensborg Radio Louds begyndelse to stjerner.

Særligt satiredelen får hug fra René Fredensborg.

- Den bebudede satire, som Kulturministeriets regnedrenge pointmæssigt forudså ville give baghjul til prisbelønnede Kirsten Birgit og co., foldede sig ud i form af et stegetermometer oppe i røven på en angiveligt coronaramt spasmager.

- Jeg havde det sjovere til min bedstefars begravelse end til denne metaagtige sketch, skriver han.