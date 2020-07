Den stigende pensionsalder bør stoppe ved 70 år, mener De Radikales leder, Morten Østergaard, for én generel pensionsalder vil ikke blive ved med at give mening, siger han til Jyllands-Posten. (Arkivfoto)

Radikale vil stoppe stigende pensionsalder ved 70 år

Der lyder nye toner fra De Radikale, som nu vil sætte en grænse for, at pensionsalderen stiger som planlagt.

Pensionsalderen kan ikke blive ved med at stige, men bør stoppe ved 70 år.

Det siger De Radikales leder, Morten Østergaard, til Jyllands-Posten.

Han har ellers tidligere kæmpet for at forhøje pensionsalderen hurtigere end planlagt, men "arbejdsmarkedet kommer til at ændre sig vildt", siger han til avisen.

- Når den kommer op på 70 år, bør vi se, om der ikke er et andet system, der vil skabe mere frihed for folk til selv at indrette deres pensionstilværelse på en måde, der giver mening for dem.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) glæder sig over de nye radikale toner.

Han er enig i, at "på et eller andet tidspunkt bliver der nødt til at være et punktum" for den stigende pensionsalder, siger han til Jyllands-Posten.

Han vil dog ikke sætte et tal på. Det skal undersøges af en kommission, som blev aftalt under VLAK-regeringen, og som ventes nedsat efter sommer.

Den stigende pensionsalder blev besluttet i 2006 af et bredt politisk flertal for at fremtidssikre dansk økonomi og velfærd ved at få danskerne til at arbejde længere.

Det betyder, at pensionsalderen står til at blive 70 år i 2040. Den vil derefter blive ved med at stige, så en person, som i dag er 30 år, for eksempel først kan forvente at gå på pension som 73-årig.

- Vi har presset på for at fremrykke stigningen, fordi der bliver årgange, som får længere tid på pension end årgangene før og efter. Derfor er der en generationsmæssig rimelighed i at fremrykke den.

- Men det ser lidt vanskeligt ud politisk. Det skal ikke afskære os fra at tænke over, om pensionssystemet skal være låst, når arbejdsmarkedet kommer til at forandre sig vildt, siger Østergaard til avisen.

Efter sommerferien vil regeringen fremlægge sit længe forventede forslag til en tidlig pensionering, men den idé er De Radikales leder ikke med på.

- Vi synes, at seniorpensionen har løst det problem. Der er andre store problemer, vi prioriterer højere.