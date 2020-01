Radikale vil indføre klimaskat for at opnå grøn målsætning

Det skriver Politiken lørdag.

- Det skarpeste redskab i skuffen er skatter og afgifter. Vi skal sige åbent og ærligt til folk, at vi kan ikke leve på den måde, vi gør nu, vi kommer til at omstille os alle sammen, siger Østergaard.

- Derfor skal det være billigere at leve grønt og dyrere at leve sort. Det gælder, når vi transporterer os, når vi køber ind, det gælder vores arbejdspladser. Det gælder i samfundet generelt. Det er det princip, som skal være en ledetråd for en omstilling af skattesystemet, fortsætter han.

Konkret vil Radikale Venstre beskatte CO2-udledning, så al forurening koster penge, uanset hvor udledningen kommer fra. Til gengæld vil Morten Østergaard lette skatten andre steder.

- Det kunne oplagt være på indkomstskatten. Vi skal også kigge på, at dem, der er på overførsler, også har råd til at betale, så det kunne være på personfradraget. Alt, hvad der handler om grundindkomsten, siger han og understreger, at formålet ikke er at få flere penge i statskassen.

Får folk modsat flere penge mellem hænderne, vil de være tilbøjelige til at træffe flere grønne valg, og dermed kan skattelettelser også bidrage til den grønne omstilling, mener han.

Det er dog ikke nødvendigvis alle indtægter fra CO2-afgiften, der skal gå til skattelettelser.

Østergaard håber især på opbakning til sit forslag fra Socialdemokratiet og Venstre.

I Venstre regner finansordfører Troels Lund Poulsen også med, at skatter og afgifter bliver et tema i de kommende forhandlinger om en klimahandlingsplan, og han er ikke afvisende over for Østergaards ønske om en reform.

Forslaget om en grøn skattereform har også medvind i miljøorganisationen Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi synes, det er rigtig fornuftigt at indrette skattesystemet, så man understøtter, at folk forurener mindre og laver et mindre klimaaftryk, så de ting, der har et stort klimaaftryk, koster mere, og andre ting så koster lidt mindre, siger direktør Lars Midtiby.