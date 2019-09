Radikale vil have løsning for Sjælsmarks børnefamilier

Men endnu er der ikke præsenteret nogen køreplan for, hvad der skal ske med børnene og deres familier. Det får De Radikale til at efterspørge en plan, før der om få uger tages hul på forhandlingerne om næste års finanslov.

Regeringen har før lagt op til, at børnefamilierne på Udrejsecenter Sjælsmark skal ud af centret og bo et andet sted.

Det skriver Politiken.

Er der før forhandlingerne ikke blevet præsenteret en køreplan, vil De Radikale på første forhandlingsmøde med finansminister Nicolai Wammen (S) troppe op med et krav om en løsning.

Og det vil kun besværliggøre forhandlingerne yderligere, mener De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

Derfor opfordrer han udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til hurtigst muligt at komme med regeringens bud på en løsning.

- Det er et signal til Mette Frederiksen og Nicolai Wammen om, at nu skal de sætte Tesfaye i gang med at få den her løsning ordnet. For ellers bliver det det første punkt, vi tager op, når vi kommer til finanslovsforhandlingerne, siger Morten Østergaard til Politiken.

Det var i forbindelse med etableringen af den nye S-regering i juni, at Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten blev enige om at finde et nyt udrejsecenter kun for børnefamilier, der har fået nej til asyl i Danmark.

Til Politiken siger Morten Østergaard, at han har svært ved at forestille sig, at De Radikale kan være med til at lave en finanslov med regeringen, hvis der stadig er uvished om børnefamilierne på Sjælsmark.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har ikke haft mulighed for at lade sig interviewe til historien.

Men i et skriftligt svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet lyder det til Politiken:

- Jeg besøgte Sjælsmark i denne uge og er meget opmærksom på situationen.

- Men beslutningen om at flytte familierne til et andet center skal basere sig på grundige overvejelser. Det værste, vi kan gøre, er at flytte rundt på beboere og ansatte uden at have overvejet alle konsekvenser grundigt.

- Derfor har jeg heller ikke en dato endnu, skriver ministeriet på vegne af Mattias Tesfaye.