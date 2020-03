Radikale vil have forbud mod forsamlinger på over 1000

Står det til regeringens støtteparti De Radikale, bør den anbefaling ændres til at et decideret forbud af hensyn til erhvervslivet.

De danske myndigheder har siden fredag anbefalet, at arrangementer med over 1000 mennesker aflyses for at mindske spredningen af coronavirus.

Det siger partiets næstformand, Sofie Carsten Nielsen, forud for et møde mandag formiddag mellem en række af regeringens ministre og repræsentanter for fagbevægelse og erhvervsliv.

- Vi vil gerne passe på alle de danskere, der arbejder i udsatte brancher som vores turisme- og oplevelseserhverv, og som lige nu oplever store tab og usikkerhed, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Derfor vil vi forud for statsministerens møde med fagbevægelsen og erhvervslivet opfordre til et lederskab, der ikke bare udtrykker bekymring og anbefalinger, men som sikrer et reelt sikkerhedsnet for erhvervslivet og dermed sikrer os mod folk mister deres job.

Det har allerede mødt kritik fra flere sider, at meldingen om arrangementer med over 1000 mennesker er en anbefaling, som forventes at blive efterlevet, men ikke et påbud.

Det stiller arrangører af for eksempel koncerter i en svær situation, fordi de risikerer at skulle give penge tilbage for billetter og betale musikere, selv om koncerten må aflyses.

- Helt konkret er vi kede af, at statsministeren ikke har gjort det til et påbud, at forsamlinger på over 1000 skal aflyses. For det betyder, at sports- og spillesteder ikke kan få forsikring, siger Sofie Carsten Nielsen.