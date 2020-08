Radikale vil forlænge folkeskolens corona-frihed

- Det blomstrede rundt omkring, fordi børnene var mere udenfor, der var længere forløb, færre konflikter og bedre trivsel. Det vil vi gerne give mulighed for at fortsætte.

- Ellers risikerer vi at smide alle de gode erfaringer væk, siger Lotte Rod.

Partiet vil have iværksat folkeskolelovens forsøgsparagraf, så de normale krav og retningslinjer ikke vender tilbage. Dog med den forskel, at kravet om, at der skal undervises i alle fag, vender tilbage.

Folkeskolerne skulle under hovedparten af nedlukningen dog ikke rumme alle sine elever, da mange var sendt hjem.

Hvordan det er realistisk at fortsætte med mindre hold, længere forløb og mere udeundervisning, når alle elever er tilbage, og der skal undervises i alle fag, har Lotte Rod ikke et helt klart svar på.

- Friheden har været med til at gøre, at skolerne har kunnet indrette sig anderledes og mere meningsfuldt. Det er der nogle penge at hente i.

- Men der er ingen tvivl om, at det koster noget mere. Derfor vil vi også have kortlagt, hvad det vil koste at fortsætte de her ting, siger Lotte Rod.

Hun understreger, at det skal være frivilligt for skolerne, hvad - hvis overhovedet noget - de vil fortsætte med.

De Radikale henviser til en undersøgelse blandt lærere i Hvidovre Kommune for at finde belæg for, at situationen under covid-19 har været bedre end normalt.

- Her fortæller lærerne, at eleverne har kunnet fordybe sig mere og at de mest sårbare elever er blomstret op.

- Og der er meldinger rundt omkring om det samme. Men vores forslag er, at det skal være frivilligt for skolerne, så ingen bliver tvunget til noget, siger Lotte Rod.

Helt generelt mener De Radikale, at Folkeskolen er omgærdet med for mange krav og for meget detailstyring.

- Det er ikke overraskende, at vi har set en opblomstring. Det er klart, at man får øget arbejdsglæde, når man får mere indflydelse på ens arbejde. Det tror jeg, vi allesammen kender, siger ordføreren.